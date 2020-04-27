Сегодня Россия обгонит Китай?
 

Сегодня Россия обгонит Китай?

27.04.2020, 8:56, Коронавирус
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Число скончавшихся от связанных с новой коронавирусной инфекцией заболеваний в мире на утро 27 апреля достигло 206 553 человек.

Всего в мире 2 971 831 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил почти 74 тысячи случаев заражения. Полностью излечились около 866 тысяч человек.

Больше всего инфицированных новым коронавирусом зарегистрировано в США – 965 910 (54 876 скончавшихся), Испании – 226 629 (23 190), Италии – 197 675 (26 644), Франции – 162 220 (22 856), Германии – 157 770 (5976), Великобритании – 154 037 (20 732) и Турции – 110 130 (2805).

Россия сейчас на 10 месте антирейтинга с 80 949 инфицированными. Но с нынешними темпами роста заболевших (около 9 процентов в сутки – в мире чуть выше 3 процентов), скорее всего, сегодня мы обгоним Китай – 9 место (83 912).

На сегодняшний день в России выполнено свыше 3 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса COVID-19. Только за последние сутки проведено 139,1 тысяч тестов. Всего под медицинским наблюдением с подозрением на новый коронавирус остаются 183 577 человек.

Напомним, первым гражданином России, заболевшим COVID-19, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через 4 дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых коронавирус был выявлен еще 31 января, были выписаны и покинули страну. А 19 марта в московской больнице умерла первая в России пациентка с коронавирусом. Смерть наступила в результате пневмонии, у 79-летней женщины было несколько хронических заболеваний.



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