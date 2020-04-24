Для рыбинцев открыли онлайн-площадку с развлечениями

24.04.2020, 12:08, Новости

Теги: Tele2, Интернет, Развлечения, Технологии

Оператор Tele2 создал digital-пространство с развлечениями для всех, кто сейчас проводит время дома.

Площадка называется «Дом по другим правилам» – в ней читают лекции, проводят эксклюзивные мастер-классы и тренировки, устраивают выставки и кинопросмотры. Проект поддержал Государственный Эрмитаж, который проведет виртуальные экскурсии по своему музею.

Интересно, что зайти «в гости» может любой человек, весь контент доступен бесплатно и без дополнительных условий. Таким образом оператор поможет людям вести интересную жизнь даже в условиях самоизоляции.

Как это работает

В виртуальном доме по адресу dom.tele2.ru восемь комнат, в каждой из которых можно увлекательно провести время. Всех гостей встретит Миа – искусственный интеллект оператора. Она подберет контент по интересам, при этом жители могут самостоятельно выбрать любые интересующие мероприятия.

Например, совсем скоро в лектории проведут экскурсии по Государственному Эрмитажу. Посетители увидят постоянные экспозиции музея, а также попадут в места, обычно закрытые для публики. В эксклюзивной подборке – прогулка по цветущему Висячему саду Малого Эрмитажа, знакомство с чердаками и крышами Зимнего дворца и многое другое.

Также гости услышат лекции по истории культуры от просветительского проекта Arzamas и образовательный плейлист от Института «Стрелка».

В кинозале зрителей ждет подборка актуальных фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Wink, в тренажерном зале – тренировки с фитнес-инструкторами клуба «Комета Black», в гараже – концерты-квартирники, на кухне – кулинарные мастер-классы, а в игровой – соревнования по мобильному киберспорту. На любое мероприятие можно позвать друга, отправив ему приглашение в мессенджер.

1 мая в «доме» – новоселье и бесплатный концерт

Когда хозяева и гости «обживутся» в онлайн-пространстве, оператор пригласит всех на новоселье. 1 мая пройдет живой концерт популярной группы. В гости к музыкантам придут артисты.

– Мы хотим, чтобы наши абоненты чувствовали себя максимально комфортно в период самоизоляции, – рассказала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня. – Обстоятельства складываются так, что нам всем сейчас лучше остаться дома и изменить свой привычный распорядок жизни, но это не означает безусловный компромисс. «Дом по другим правилам» – это диджитал-пространство, где можно посмотреть кино, сходить на виртуальную выставку или лекцию, научиться чему-то новому, познакомиться с интересными людьми и даже назначить свидание.

Инна Походня подчеркивает: при этом речь идет не о наборе ссылок на бесплатный контент. Tele2 поменяла правила, собрав на одной онлайн-платформе качественный и разнообразный контент. Это действительно дом – уютный, со своей атмосферой, встречами с друзьями на кухне или даже у бассейна. Место, где каждый сможет для себя найти занятие по душе и где нет времени для скуки.

В компании надеются, что на этой площадке все гости смогут почувствовать себя как дома. А в дальнейшем портал станет не просто сайтом в интернете, а местом, куда можно «зайти» после работы, пообщаться и познакомиться с интересными людьми.