COVID-19. В России снова рост
 

COVID-19. В России снова рост

24.04.2020, 10:10, Коронавирус
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В России за последние сутки зарегистрировано 5849 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 82 регионах (около 9,3 процента).

Накануне прирост составил 4774 человека. Общее число заразившихся достигло 68 622.

Умерли за сутки 60 человек, общее число погибших достигло 615. Выздоровели 677 человек, всего — 5568.

Больше всего новых случаев в Москве — 2957 (всего 36 897), Московской области — 611 (7889) и Санкт-Петербурге — 253 (2711). Среди заболевших 46,1 процентов не имели клинических проявлений болезни, отмечают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Распределение по субъектам РФ новых случаев заболевания:

1. Москва – 2957
2. Московская область – 611
3. Санкт-Петербург – 253
4. Республика Дагестан – 113
5. Нижегородская область – 94
6. Краснодарский край – 84
7. Ростовская область – 64
8. Калужская область – 61
9. Мурманская область – 60
10. Челябинская область – 57
11. Орловская область – 47
12. Рязанская область – 46
13. Тульская область – 44
14. Самарская область – 44
15. Чувашская Республика – 43
16. Владимирская область – 42
17. Ярославская область – 42
18. Новосибирская область – 41
19. Хабаровский край – 41
20. Ленинградская область – 39
21. Республика Мордовия – 39
22. Республика Ингушетия – 38
23. Курская область – 37
24. Кировская область – 36
25. Брянская область – 35
26. Тамбовская область – 35
27. Приморский край – 35
28. Республика Северная Осетия – 33
29. Республика Башкортостан – 33
30. Свердловская область – 33
31. Пермский край – 31
32. Воронежская область – 30
33. Тверская область – 29
34. Республика Марий Эл – 29
35. Оренбургская область – 28
36. Белгородская область – 26
37. Ставропольский край – 26
38. Липецкая область – 25
39. Кабардино-Балкарская Республика – 25
40. Карачаево-Черкесская Республика – 25
41. Ульяновская область – 25
42. Ямало-Ненецкий АО – 23
43. Красноярский край – 22
44. Астраханская область – 21
45. Волгоградская область – 21
46. Пензенская область – 21
47. Калининградская область – 18
48. Чеченская Республика – 18
49. Удмуртская Республика – 17
50. Костромская область – 16
51. Саратовская область – 16
52. Тюменская область – 16
53. Псковская область – 15
54. Архангельская область – 14
55. Новгородская область – 14
56. Республика Татарстан – 14
57. Еврейская АО – 14
58. Смоленская область – 11
59. Республика Коми – 11
60. Республика Калмыкия – 10
61. Вологодская область – 9
62. Кемеровская область – 9
63. Забайкальский край – 9
64. Республика Саха (Якутия) – 9
65. Ивановская область – 8
66. Алтайский край – 8
67. Томская область – 7
68. Камчатский край – 6
69. Иркутская область – 5
70. Чукотский АО – 5
71. Республика Бурятия – 4
72. Республика Адыгея – 3
73. Республика Хакасия – 3
74. Амурская область – 3
75. Республика Карелия – 2
76. Курганская область – 2
77. Ханты-Мансийский АО – 2
78. Магаданская область – 2
79. Республика Крым – 2
80. Республика Тыва – 1
81. Омская область – 1
82. Сахалинская область – 1

Под медицинским наблюдением в России за истекший период 2020 года находилось 629 096 человек, по состоянию на 23 апреля под контролем остаются 161 657 человек. Проведено 2 млн 552 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Статистика по регионам:

Регион Заболело Выздоровело Умерло
Москва 36897 2735 325
Московская область 7889 235 66
Санкт-Петербург 2711 411 20
Нижегородская область 1096 77 8
Мурманская область 663 64 4
Краснодарский край 623 104 16
Ленинградская область 615 56 0
Республика Дагестан 567 43 11
Республика Коми 553 28 4
Ростовская область 533 18 0
Тульская область 505 53 3
Брянская область 494 82 2
Рязанская область 475 32 0
Республика Ингушетия 474 56 13
Республика Башкортостан 455 57 14
Красноярский край 449 48 5
Калужская область 444 14 8
Республика Татарстан 426 37 0
Республика Мордовия 424 18 2
Тверская область 412 15 0
Владимирская область 381 11 5
Республика Марий Эл 377 46 1
Чеченская Республика 365 23 6
Ставропольский край 358 44 5
Тюменская область 357 40 2
Хабаровский край 351 21 5
Республика Чувашия 348 17 5
Курская область 345 36 3
Пермский край 318 48 4
Оренбургская область 305 32 2
Ярославская область 305 19 2
Свердловская область 304 71 1
Тамбовская область 298 29 0
Орловская область 296 10 2
Воронежская область 291 38 7
Кировская область 276 27 3
Республика Северная Осетия — Алания 275 18 2
Ямало-Ненецкий автономный округ 266 35 1
Липецкая область 263 62 2
Смоленская область 262 15 2
Ульяновская область 253 5 3
Ивановская область 247 41 2
Саратовская область 245 30 0
Кабардино-Балкарская Республика 243 15 1
Пензенская область 232 6 5
Приморский край 220 23 2
Ханты-Мансийский АО 217 39 1
Новосибирская область 209 24 4
Белгородская область 202 16 2
Карачаево-Черкесская Республика 194 1 0
Калининградская область 189 48 1
Волгоградская область 186 32 3
Астраханская область 186 25 3
Самарская область 185 19 0
Удмуртская Республика 178 19 4
Новгородская область 171 8 1
Челябинская область 168 43 0
Республика Бурятия 167 62 2
Алтайский край 152 15 0
Республика Саха (Якутия) 137 17 0
Архангельская область 137 18 1
Вологодская область 129 26 0
Костромская область 120 11 2
Республика Адыгея 117 32 3
Республика Калмыкия 104 16 3
Республика Хакасия 102 10 1
Камчатский край 84 5 0
Псковская область 81 9 6
Иркутская область 80 23 3
Еврейская автономная область 80 9 0
Магаданская область 78 2 0
Кемеровская область 76 11 1
Забайкальский край 73 7 0
Томская область 59 4 0
Омская область 54 19 0
Республика Крым 53 29 0
Республика Карелия 37 3 0
Амурская область 28 5 0
Севастополь 25 5 0
Курганская область 22 3 0
Сахалинская область 20 8 0
Республика Тыва 15 0 0
Чукотский автономный округ 11 0 0
Республика Алтай 9 0 0
Ненецкий автономный округ 1 0 0

В мире число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 2 709 483. Прирост числа заболевших за сутки составил 80,3 тысячи человек (рост на 3,1 процента).

С начала пандемии скончались 190 872 пациентов, еще 738 486 выздоровели.

Лидером по числу инфицированных является США, где на сегодняшний день, выявлено 869 172 случая COVID-19. Скончались от заболевания примерно 6 процентов инфицированных ― 49 954, а выздоровели только около 10 процентов заболевших ― 80 203.

На втором месте в антирейтинге по количеству заболевших находится Испания. Там инфицированными считаются 213 024 человека. Умерли от COVID-19 ― 22 157, излечились ― более 89 234 пациента.

Замыкает тройку Италия с 189 973 заболевшими. Умерли на территории страны от коронавируса 25 549 человек, а поправились ― 57 576.

Напомним, коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался. Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Первым гражданином России, официально заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через 4 дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых коронавирус был выявлен еще 31 января, были выписаны и покинули страну. А 19 марта в московской больнице умерла первая в России пациентка с коронавирусом. Смерть наступила в результате пневмонии, у 79-летней женщины было несколько хронических заболеваний.



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