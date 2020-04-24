COVID-19. В России снова рост
24.04.2020, 10:10, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
В России за последние сутки зарегистрировано 5849 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 82 регионах (около 9,3 процента).
Накануне прирост составил 4774 человека. Общее число заразившихся достигло 68 622.
Умерли за сутки 60 человек, общее число погибших достигло 615. Выздоровели 677 человек, всего — 5568.
Больше всего новых случаев в Москве — 2957 (всего 36 897), Московской области — 611 (7889) и Санкт-Петербурге — 253 (2711). Среди заболевших 46,1 процентов не имели клинических проявлений болезни, отмечают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Распределение по субъектам РФ новых случаев заболевания:
1. Москва – 2957
2. Московская область – 611
3. Санкт-Петербург – 253
4. Республика Дагестан – 113
5. Нижегородская область – 94
6. Краснодарский край – 84
7. Ростовская область – 64
8. Калужская область – 61
9. Мурманская область – 60
10. Челябинская область – 57
11. Орловская область – 47
12. Рязанская область – 46
13. Тульская область – 44
14. Самарская область – 44
15. Чувашская Республика – 43
16. Владимирская область – 42
17. Ярославская область – 42
18. Новосибирская область – 41
19. Хабаровский край – 41
20. Ленинградская область – 39
21. Республика Мордовия – 39
22. Республика Ингушетия – 38
23. Курская область – 37
24. Кировская область – 36
25. Брянская область – 35
26. Тамбовская область – 35
27. Приморский край – 35
28. Республика Северная Осетия – 33
29. Республика Башкортостан – 33
30. Свердловская область – 33
31. Пермский край – 31
32. Воронежская область – 30
33. Тверская область – 29
34. Республика Марий Эл – 29
35. Оренбургская область – 28
36. Белгородская область – 26
37. Ставропольский край – 26
38. Липецкая область – 25
39. Кабардино-Балкарская Республика – 25
40. Карачаево-Черкесская Республика – 25
41. Ульяновская область – 25
42. Ямало-Ненецкий АО – 23
43. Красноярский край – 22
44. Астраханская область – 21
45. Волгоградская область – 21
46. Пензенская область – 21
47. Калининградская область – 18
48. Чеченская Республика – 18
49. Удмуртская Республика – 17
50. Костромская область – 16
51. Саратовская область – 16
52. Тюменская область – 16
53. Псковская область – 15
54. Архангельская область – 14
55. Новгородская область – 14
56. Республика Татарстан – 14
57. Еврейская АО – 14
58. Смоленская область – 11
59. Республика Коми – 11
60. Республика Калмыкия – 10
61. Вологодская область – 9
62. Кемеровская область – 9
63. Забайкальский край – 9
64. Республика Саха (Якутия) – 9
65. Ивановская область – 8
66. Алтайский край – 8
67. Томская область – 7
68. Камчатский край – 6
69. Иркутская область – 5
70. Чукотский АО – 5
71. Республика Бурятия – 4
72. Республика Адыгея – 3
73. Республика Хакасия – 3
74. Амурская область – 3
75. Республика Карелия – 2
76. Курганская область – 2
77. Ханты-Мансийский АО – 2
78. Магаданская область – 2
79. Республика Крым – 2
80. Республика Тыва – 1
81. Омская область – 1
82. Сахалинская область – 1
Под медицинским наблюдением в России за истекший период 2020 года находилось 629 096 человек, по состоянию на 23 апреля под контролем остаются 161 657 человек. Проведено 2 млн 552 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Статистика по регионам:
|Регион
|Заболело
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|36897
|2735
|325
|Московская область
|7889
|235
|66
|Санкт-Петербург
|2711
|411
|20
|Нижегородская область
|1096
|77
|8
|Мурманская область
|663
|64
|4
|Краснодарский край
|623
|104
|16
|Ленинградская область
|615
|56
|0
|Республика Дагестан
|567
|43
|11
|Республика Коми
|553
|28
|4
|Ростовская область
|533
|18
|0
|Тульская область
|505
|53
|3
|Брянская область
|494
|82
|2
|Рязанская область
|475
|32
|0
|Республика Ингушетия
|474
|56
|13
|Республика Башкортостан
|455
|57
|14
|Красноярский край
|449
|48
|5
|Калужская область
|444
|14
|8
|Республика Татарстан
|426
|37
|0
|Республика Мордовия
|424
|18
|2
|Тверская область
|412
|15
|0
|Владимирская область
|381
|11
|5
|Республика Марий Эл
|377
|46
|1
|Чеченская Республика
|365
|23
|6
|Ставропольский край
|358
|44
|5
|Тюменская область
|357
|40
|2
|Хабаровский край
|351
|21
|5
|Республика Чувашия
|348
|17
|5
|Курская область
|345
|36
|3
|Пермский край
|318
|48
|4
|Оренбургская область
|305
|32
|2
|Ярославская область
|305
|19
|2
|Свердловская область
|304
|71
|1
|Тамбовская область
|298
|29
|0
|Орловская область
|296
|10
|2
|Воронежская область
|291
|38
|7
|Кировская область
|276
|27
|3
|Республика Северная Осетия — Алания
|275
|18
|2
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|266
|35
|1
|Липецкая область
|263
|62
|2
|Смоленская область
|262
|15
|2
|Ульяновская область
|253
|5
|3
|Ивановская область
|247
|41
|2
|Саратовская область
|245
|30
|0
|Кабардино-Балкарская Республика
|243
|15
|1
|Пензенская область
|232
|6
|5
|Приморский край
|220
|23
|2
|Ханты-Мансийский АО
|217
|39
|1
|Новосибирская область
|209
|24
|4
|Белгородская область
|202
|16
|2
|Карачаево-Черкесская Республика
|194
|1
|0
|Калининградская область
|189
|48
|1
|Волгоградская область
|186
|32
|3
|Астраханская область
|186
|25
|3
|Самарская область
|185
|19
|0
|Удмуртская Республика
|178
|19
|4
|Новгородская область
|171
|8
|1
|Челябинская область
|168
|43
|0
|Республика Бурятия
|167
|62
|2
|Алтайский край
|152
|15
|0
|Республика Саха (Якутия)
|137
|17
|0
|Архангельская область
|137
|18
|1
|Вологодская область
|129
|26
|0
|Костромская область
|120
|11
|2
|Республика Адыгея
|117
|32
|3
|Республика Калмыкия
|104
|16
|3
|Республика Хакасия
|102
|10
|1
|Камчатский край
|84
|5
|0
|Псковская область
|81
|9
|6
|Иркутская область
|80
|23
|3
|Еврейская автономная область
|80
|9
|0
|Магаданская область
|78
|2
|0
|Кемеровская область
|76
|11
|1
|Забайкальский край
|73
|7
|0
|Томская область
|59
|4
|0
|Омская область
|54
|19
|0
|Республика Крым
|53
|29
|0
|Республика Карелия
|37
|3
|0
|Амурская область
|28
|5
|0
|Севастополь
|25
|5
|0
|Курганская область
|22
|3
|0
|Сахалинская область
|20
|8
|0
|Республика Тыва
|15
|0
|0
|Чукотский автономный округ
|11
|0
|0
|Республика Алтай
|9
|0
|0
|Ненецкий автономный округ
|1
|0
|0
В мире число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 2 709 483. Прирост числа заболевших за сутки составил 80,3 тысячи человек (рост на 3,1 процента).
С начала пандемии скончались 190 872 пациентов, еще 738 486 выздоровели.
Лидером по числу инфицированных является США, где на сегодняшний день, выявлено 869 172 случая COVID-19. Скончались от заболевания примерно 6 процентов инфицированных ― 49 954, а выздоровели только около 10 процентов заболевших ― 80 203.
На втором месте в антирейтинге по количеству заболевших находится Испания. Там инфицированными считаются 213 024 человека. Умерли от COVID-19 ― 22 157, излечились ― более 89 234 пациента.
Замыкает тройку Италия с 189 973 заболевшими. Умерли на территории страны от коронавируса 25 549 человек, а поправились ― 57 576.
Напомним, коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался. Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Первым гражданином России, официально заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через 4 дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых коронавирус был выявлен еще 31 января, были выписаны и покинули страну. А 19 марта в московской больнице умерла первая в России пациентка с коронавирусом. Смерть наступила в результате пневмонии, у 79-летней женщины было несколько хронических заболеваний.
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