COVID-19. В России снова рост

24.04.2020, 10:10, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В России за последние сутки зарегистрировано 5849 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 82 регионах (около 9,3 процента).

Накануне прирост составил 4774 человека. Общее число заразившихся достигло 68 622.

Умерли за сутки 60 человек, общее число погибших достигло 615. Выздоровели 677 человек, всего — 5568.

Больше всего новых случаев в Москве — 2957 (всего 36 897), Московской области — 611 (7889) и Санкт-Петербурге — 253 (2711). Среди заболевших 46,1 процентов не имели клинических проявлений болезни, отмечают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Распределение по субъектам РФ новых случаев заболевания:

1. Москва – 2957

2. Московская область – 611

3. Санкт-Петербург – 253

4. Республика Дагестан – 113

5. Нижегородская область – 94

6. Краснодарский край – 84

7. Ростовская область – 64

8. Калужская область – 61

9. Мурманская область – 60

10. Челябинская область – 57

11. Орловская область – 47

12. Рязанская область – 46

13. Тульская область – 44

14. Самарская область – 44

15. Чувашская Республика – 43

16. Владимирская область – 42

17. Ярославская область – 42

18. Новосибирская область – 41

19. Хабаровский край – 41

20. Ленинградская область – 39

21. Республика Мордовия – 39

22. Республика Ингушетия – 38

23. Курская область – 37

24. Кировская область – 36

25. Брянская область – 35

26. Тамбовская область – 35

27. Приморский край – 35

28. Республика Северная Осетия – 33

29. Республика Башкортостан – 33

30. Свердловская область – 33

31. Пермский край – 31

32. Воронежская область – 30

33. Тверская область – 29

34. Республика Марий Эл – 29

35. Оренбургская область – 28

36. Белгородская область – 26

37. Ставропольский край – 26

38. Липецкая область – 25

39. Кабардино-Балкарская Республика – 25

40. Карачаево-Черкесская Республика – 25

41. Ульяновская область – 25

42. Ямало-Ненецкий АО – 23

43. Красноярский край – 22

44. Астраханская область – 21

45. Волгоградская область – 21

46. Пензенская область – 21

47. Калининградская область – 18

48. Чеченская Республика – 18

49. Удмуртская Республика – 17

50. Костромская область – 16

51. Саратовская область – 16

52. Тюменская область – 16

53. Псковская область – 15

54. Архангельская область – 14

55. Новгородская область – 14

56. Республика Татарстан – 14

57. Еврейская АО – 14

58. Смоленская область – 11

59. Республика Коми – 11

60. Республика Калмыкия – 10

61. Вологодская область – 9

62. Кемеровская область – 9

63. Забайкальский край – 9

64. Республика Саха (Якутия) – 9

65. Ивановская область – 8

66. Алтайский край – 8

67. Томская область – 7

68. Камчатский край – 6

69. Иркутская область – 5

70. Чукотский АО – 5

71. Республика Бурятия – 4

72. Республика Адыгея – 3

73. Республика Хакасия – 3

74. Амурская область – 3

75. Республика Карелия – 2

76. Курганская область – 2

77. Ханты-Мансийский АО – 2

78. Магаданская область – 2

79. Республика Крым – 2

80. Республика Тыва – 1

81. Омская область – 1

82. Сахалинская область – 1

Под медицинским наблюдением в России за истекший период 2020 года находилось 629 096 человек, по состоянию на 23 апреля под контролем остаются 161 657 человек. Проведено 2 млн 552 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Статистика по регионам:

Регион Заболело Выздоровело Умерло Москва 36897 2735 325 Московская область 7889 235 66 Санкт-Петербург 2711 411 20 Нижегородская область 1096 77 8 Мурманская область 663 64 4 Краснодарский край 623 104 16 Ленинградская область 615 56 0 Республика Дагестан 567 43 11 Республика Коми 553 28 4 Ростовская область 533 18 0 Тульская область 505 53 3 Брянская область 494 82 2 Рязанская область 475 32 0 Республика Ингушетия 474 56 13 Республика Башкортостан 455 57 14 Красноярский край 449 48 5 Калужская область 444 14 8 Республика Татарстан 426 37 0 Республика Мордовия 424 18 2 Тверская область 412 15 0 Владимирская область 381 11 5 Республика Марий Эл 377 46 1 Чеченская Республика 365 23 6 Ставропольский край 358 44 5 Тюменская область 357 40 2 Хабаровский край 351 21 5 Республика Чувашия 348 17 5 Курская область 345 36 3 Пермский край 318 48 4 Оренбургская область 305 32 2 Ярославская область 305 19 2 Свердловская область 304 71 1 Тамбовская область 298 29 0 Орловская область 296 10 2 Воронежская область 291 38 7 Кировская область 276 27 3 Республика Северная Осетия — Алания 275 18 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 266 35 1 Липецкая область 263 62 2 Смоленская область 262 15 2 Ульяновская область 253 5 3 Ивановская область 247 41 2 Саратовская область 245 30 0 Кабардино-Балкарская Республика 243 15 1 Пензенская область 232 6 5 Приморский край 220 23 2 Ханты-Мансийский АО 217 39 1 Новосибирская область 209 24 4 Белгородская область 202 16 2 Карачаево-Черкесская Республика 194 1 0 Калининградская область 189 48 1 Волгоградская область 186 32 3 Астраханская область 186 25 3 Самарская область 185 19 0 Удмуртская Республика 178 19 4 Новгородская область 171 8 1 Челябинская область 168 43 0 Республика Бурятия 167 62 2 Алтайский край 152 15 0 Республика Саха (Якутия) 137 17 0 Архангельская область 137 18 1 Вологодская область 129 26 0 Костромская область 120 11 2 Республика Адыгея 117 32 3 Республика Калмыкия 104 16 3 Республика Хакасия 102 10 1 Камчатский край 84 5 0 Псковская область 81 9 6 Иркутская область 80 23 3 Еврейская автономная область 80 9 0 Магаданская область 78 2 0 Кемеровская область 76 11 1 Забайкальский край 73 7 0 Томская область 59 4 0 Омская область 54 19 0 Республика Крым 53 29 0 Республика Карелия 37 3 0 Амурская область 28 5 0 Севастополь 25 5 0 Курганская область 22 3 0 Сахалинская область 20 8 0 Республика Тыва 15 0 0 Чукотский автономный округ 11 0 0 Республика Алтай 9 0 0 Ненецкий автономный округ 1 0 0

В мире число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 2 709 483. Прирост числа заболевших за сутки составил 80,3 тысячи человек (рост на 3,1 процента).

С начала пандемии скончались 190 872 пациентов, еще 738 486 выздоровели.

Лидером по числу инфицированных является США, где на сегодняшний день, выявлено 869 172 случая COVID-19. Скончались от заболевания примерно 6 процентов инфицированных ― 49 954, а выздоровели только около 10 процентов заболевших ― 80 203.

На втором месте в антирейтинге по количеству заболевших находится Испания. Там инфицированными считаются 213 024 человека. Умерли от COVID-19 ― 22 157, излечились ― более 89 234 пациента.

Замыкает тройку Италия с 189 973 заболевшими. Умерли на территории страны от коронавируса 25 549 человек, а поправились ― 57 576.

Напомним, коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался. Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Первым гражданином России, официально заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через 4 дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых коронавирус был выявлен еще 31 января, были выписаны и покинули страну. А 19 марта в московской больнице умерла первая в России пациентка с коронавирусом. Смерть наступила в результате пневмонии, у 79-летней женщины было несколько хронических заболеваний.