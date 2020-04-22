Советы по выбору электрогитары

22.04.2020, 15:55, Рекомендуем

Теги: Музыка

Электрогитара представляет собой особый вид гитары со звукоснимателями, которые переводят колебания струн в электросигнал и передают его в усилитель. Такие гитары в основном создаются из дерева. Наиболее распространёнными породами деревьев для изготовления таких инструментов являются: ясень, ольха, клен.

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Советы по выбору электрогитары

Для начала осмотрите электрогитару внешне. На гитаре не должно наблюдаться повреждений: дыр, сколов и трещин. Не стоит сразу же подключать гитару к усилителю, вначале постарайтесь послушать, какие звуки издают струны. Звуки струн не должны различаться по громкости. Если вы увидите, что звук инструмента очень тихий, нужно отказаться от покупки.

Визуально изучите гриф. Попробуйте взять гитару в руки. Лады не должны располагаться слишком широко, в противном случае пальцам будет это мешать. Гриф должен являться прямым. Если он является изогнутым в какую-то из сторон, это не так просто будет исправить. Также смотрите, как гриф прикреплен к корпусу. На нём не должно иметься расстояний.

Изучите порожек вверху. Он должен быть хорошо прикреплен к грифу. Изучите звучание всех звукоснимателей. Также проведите полную проверку. Попробуйте сыграть что-то на гитаре и определите, насколько вам понравился звук, комфортно ли чувствуют себя руки. Попросите любого другого человека что-нибудь сыграть, послушайте как звучит гитара со стороны.

Также подумайте, насколько вам понравилось состояние гитары. Если вас что-то смущает, не стоит делать покупку.

Мензура – это один из главных факторов, который влияет на звук гитары. Мензурой называют расстояние от порожка вверху до подставки. Обычная гитара может иметь мензуру 603 мм или 648 мм. Чем большей будет мензура у гитары, тем более сильным будет напряжение струн. Для использования инструмента с огромной мензурой нужно прилагать больше сил. Невозможно определить этот параметра на глаз, поэтому обратите внимание на данную деталь. Выясните у продавца, какая мензура у выбранной вами гитары.

Также обратите внимание на крепление грифа. Прикрученный гриф можно будет если потребуется заменить на другой или восстановить. Вклеенный гриф не удастся снять без повреждения инструмента. Сквозной гриф представляет собой одно целое с корпусом. Он имеет огромный плюс перед остальными, поскольку вы получите легкий доступ к верхним ладам.