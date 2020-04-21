Как улучшить планировку однушки – эффективные приемы и грамотные советы
 

Как улучшить планировку однушки – эффективные приемы и грамотные советы

21.04.2020, 19:25, Детали
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Маленькая площадь и зачастую далекая от идеала планировка – недостатки однокомнатных квартир, которыми страдает недвижимость в новостройках и на вторичном рынке. Впрочем, не все так печально – и скромную квартирку можно превратить в уютное гнездышко. Дизайнер СК «Ляпота» поделился практичными рекомендациями по планированию пространства в однушке, останется только реализовать их на практике и наслаждаться безупречным результатом. Перепланировка – кардинальный, но весьма эффективный способ облагородить квартиру и отремонтировать ее под себя.

Открытая планировка – подходит ли для однокомнатной квартиры?

Варианты планировки однокомнатной квартиры многочисленны, но продумать этот момент нужно еще до начала отделки, чтобы оценить фронт работ и не задерживать ремонт на время улаживания бюрократических аспектов. Одним из самых популярных способов обустройства однушки является открытая планировка, имеющая немало преимуществ:

  • простор – здесь нет ощущения тесноты, захламленности пространства, визуально площадь ощущается больше;
  • обилие света – особенно важно днем, когда в помещение попадает естественный свет;
  • свобода перемещения – не нужно протискиваться вдоль стен или задевать углы мебели;
  • больше возможностей для развлечений и отдыха – в одном пространстве удастся принять гостей, пообедать, посмотреть телевизор;
  • обстановку можно контролировать по всей квартире – актуально для семей с детьми и тех, кто любит решать несколько задач одновременно.

Как улучшить планировку однушки

Открытая планировка комфортна для людей с ограниченными возможностями, молодежи, которая не боится экспериментов и живет в бешеном ритме. Для большой семьи, конечно, такой вариант 100% не подходит, так как не позволяет создать личное пространство для каждого человека.

5 грамотных идей ремонта квартиры и перепланировки однушки

Какую же перепланировку сделать в однокомнатной квартире, чтобы получить идеальный результат? Мы уверены, что универсальных решений нет, и составлять проект нужно только после осмотра и замеров в помещении, однако дадим несколько общих рекомендаций:

  • задействуйте пространство гардеробной – в новостройках этой полезной площади хватит, в том числе, для обустройства кладовой, установки стиральной машины;
  • расширьте квартиру за счет лоджии или балкона, предварительно утеплив их;
  • установите панорамные окна – это простой способ превратить скромную квартирку в роскошные апартаменты элитного класса;
  • максимально избавьтесь от стен, в качестве перегородок используйте стекло и раздвижные конструкции;
  • если полностью избавиться от комнат не хотите, можно расширить дверной проход – это позволит сделать более просторное и свободное пространство.

От массивной мебели, распашных дверей и обилия декора лучше отказаться – чем свободней будет квартира, тем лучше. Впрочем, и пустой она быть не должна, это не способствует ощущению уюта.

Как декор поможет увеличить площадь однокомнатной квартиры?

Необязательно проводить дорогостоящий капитальный ремонт однокомнатной квартиры, чтобы провести перепланировку – простейшие предметы декора помогут зрительно расширить пространство и визуально задать помещению нужные пропорции. Сделать это можно, применяя несколько дизайнерских трюков:

  • избавьтесь от лишних вещей – нещадно выбросьте все ненужное, освободив пространство;
  • для хранения используйте закрытые системы и вакуумные пакеты – они экономят полезную площадь;
  • купите мебель-трансформер – раскладной диван, двухъярусную кровать для детей, кровать-чердак;
  • на подоконнике можно оборудовать полноценное рабочее место, установив столешницу;
  • выбирайте отделочные материалы светлых тонов, следите, чтобы дверь была не темнее обоев.

Узнать подробнее о проведении ремонта квартиры под ключ можно на https://lyapota.pro – здесь профессиональный дизайнер даст рекомендации и советы, подготовит проект переделок в зависимости от бюджета и воплотит в жизнь самые смелые решения. Мы ратуем за качество, креативность и достойный результат, который будет радовать еще долгие годы, а однушка не будет казаться тесной или неуютной.



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