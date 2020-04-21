Пандемия шагает по планете

21.04.2020, 8:15, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире составляет 2 478 153 человека.

От COVID-19 скончалось 170 368 человек. Больше всего смертей зафиксировано в США – 42 308 человек, в Италии – 24 114 человек, Испании – 20 852 и во Франции – 20 265.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США – 787 752, Испания – 200 210, Италия – 181 228, Франция – 156 493, Германия – 147 065, Великобритания – 125 856 и Турция – 90 980.

В России за предыдущие сутки число заразившихся новой коронавирусной инфекцией возросло на 4268, до 47 121 человек. Накануне было 6060. 115 человек выздоровело, 44 скончались. Сейчас Россия занимает 10-е место в мире по количеству заразившихся.

В Москве за предыдущие сутки скончались 29 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Умершим было от 31 года до 94 лет. Самому молодому пациенту была диагностирована двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом.

Напомним, первым гражданином России, официально заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через 4 дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых коронавирус был выявлен еще 31 января, были выписаны и покинули страну. А 19 марта в московской больнице умерла первая в России пациентка с коронавирусом. Смерть наступила в результате пневмонии, у 79-летней женщины было несколько хронических заболеваний.