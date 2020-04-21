Качественное остекление балкона – гарантия комфорта и уюта
 

Качественное остекление балкона – гарантия комфорта и уюта

21.04.2020, 7:38, Детали
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Остекление балкона — отличный способ расширить жилое помещение за счет дополнительной площади, сделав это пространство теплым, уютным и безопасным местом. После проведения всех работ на балконе, его хозяева могут получить компактное удобное место, которое можно использовать для отдыха, хранения вещей и других нужд. Отметим, что на качественно остекленный балкон не могут проникнуть соседские животные, птицы, насекомые, а также пыль, шум и атмосферные осадки.

Основные способы остекления

Остекление осуществляется следующими способами:

  • традиционным, балконный парапет используется в качестве опоры для рамы;
  • французским, остекляют все пространство от пола до потолочного перекрытия;
  • выносным, стальной каркас выносится вперед на небольшое расстояние.

Качественное остекление балкона

На сайте http://okna-balkony37.ru/ можно осуществить заказ балконных рам любой конфигурации согласно требованиям клиента. В некоторых случаях используется непрозрачная теплая сендвич-панель или тонированное, зеркальное, энергосберегающее стекло. Все конструкции оснащаются поворотным, откидным, поворотно-откидным, штульповым или раздвижным механизмом.

Комплекс работ по остеклению и ремонту балконного пространства

Современные технологии позволяют остеклить балконы любой конфигурации с помощью специальных соединительных профилей. Их подбирают, учитывая форму ограждения, высоту, общие пожелания клиента. В процессе создания утепленного и качественно остекленного балкона выполняется ряд сварочных работ, внешнее и внутреннее утепление, собственно само остекление с учетом требований заказчика и расчетных параметров, которые требуют использования стеклопакетов с определенным количеством стекол. Кроме того, учитываются такие характеристики балконной рамы, как габариты, конфигурация, особенности ее конструкции.

Установка металлопластиковых и алюминиевых конструкций в лоджиях и на балконах требует наличия большого практического опыта и профессионализма у работников. Доверять такую работу следует только проверенным компаниям, сотрудники которых имеют соответствующую квалификацию. Можно обратиться к специалистам, занимающимся не только остеклением балконов, но и выполняющим все ремонтные работы на этой площади. Стоимость таких работ довольно высока (при высоком качестве), но результат того стоит. В этом случае балкон будет утеплен, обшит желаемым материалом, оснащен осветителями, потолочной сушилкой и различной мебелью.



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