Коронавирус: Больше 2 миллионов заболевших

16.04.2020, 9:03, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В мире на утро 16 апреля число заразившихся COVID-19 увеличилось до 2 064 815 человек в 185 странах мира (рост за сутки на 4,3 процента – в России около 17 процентов), скончались 137 108 больных.

В США заболевших новой коронавирусной инфекцией выявлено 639 664 человек, скончалось – 30 980. В пятерке наиболее пострадавших стран: Испания (180 659 и 18 812 соответственно), Италия (165 155 / 21 645), Германия (134 753 / 3 804 – самый низкий уровень смертности в антирейтинге) и Франция (134 582 / 17 188).

В России по состоянию на утро 16 апреля под медицинским наблюдением 126 950 человек. По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 1,61 млн тестов на коронавирус. При этом, только за последние сутки проведены 95,4 тысяч исследований. На 10-30 утра 15 апреля было зарегистрировано 3388 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 65 регионах. Накануне прирост составил 2774 человека. Общее число заразившихся достигло 24 490. За предыдущие сутки умерли 28 человек, общее число достигло 198. Выздоровели 292 человека, всего 1 986.

Напомним, первым гражданином России, официально заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через 4 дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых коронавирус был выявлен еще 31 января, были выписаны и покинули страну. А 19 марта в московской больнице умерла первая в России пациентка с коронавирусом. Смерть наступила в результате пневмонии, у 79-летней женщины было несколько хронических заболеваний.