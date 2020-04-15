Доступность кредитования в сервисе ГринМани

15.04.2020, 8:50, Детали

Теги: Бизнес, Работа

Влияние мирового экономического кризиса и введение карантина не лучшим образом отразилось на финансовом состоянии граждан России. Денег стало критически не хватать. Для того, чтобы как-то «перебиться», функционирует надежный финансовый сервис ГринМани, который «выручит» заемщика в любой день недели, в праздники и выходные, в разное время: поздним вечером, ночью, ранним утром, на протяжении дня. В МФО выдают онлайн займы до 30000 рублей сроком на 30 дней. Оформление нового микрозайма в этой компании ограничивается 15000 руб. После успешного погашения долга улучшаются условия кредитования: становятся возможными поощрительные предложения и большая сумма займа.

Условия микрокредитования

Сервис GreenMoney – с 2015 года работает на рынке микрокредитования России на законной основе. За это время МФО приобрела огромный опыт, получила широкую базу клиентов. Ее деятельность контролируется Центральным Банком РФ, Законами страны. Здесь выдаются онлайн займы на карту клиентам, которым исполнилось 18 лет. Предельный возраст заемщика не должен превышать 65 лет. Микрозайм рассчитан на возврат тела кредита с уплатой процентов в МФО в размере, не высшем, чем 1% в сутки.

Требования к заемщику

Достоинством кредитования в GreenMoney является лояльное отношение к клиентам, небольшое число требований. Микрозайм можно получить, предоставив данные своего паспорта и именной банковской карты с небольшим положительным балансом (для идентификации карточки). Также нужен номер телефона и электронный адрес. Другие документы, поручители, справки, залоговое имущество не требуются. МФО не проверяет чистоту кредитной истории клиента, наличие банковских и других долгов, но у нее имеется своя электронная скоринговая система проверки заемщиков с множеством показателей, на базе которых разрешается или запрещается выдача микрокредита. МФО приветствует корректное заполнение заявки и анкеты, предоставления достоверных личных сведений. При заполнении анкеты кредитодатель получает паспортные и платежные сведения и хочет знать данные о:

• семейном положении заемщика, количестве несовершеннолетних детей;

• месте регистрации прописки и фактическом проживании;

• уровне образования;

• друзьях или родственниках (с указанием их телефонных номеров);

• месте работы, месячном доходе.

В случае отказа МФО не дает никаких разъяснений, но может рекомендовать обратиться за микрозаймом через 7-15 дней.

Преимущества сервиса

«GreenMoney» – честный, прогрессивный сервис, который отличается:

• выгодными условиями кредитования со стабильным процентом, не выше 1%;

• быстрым решением, высоким одобрением и получением микрозаймов;

• доступностью;

• прозрачностью сделки, отсутствием скрытых платежей;

• высокой клиентской защитой, конфиденциальностью.

Займы на карту в ГринМани могут получить многие граждане страны с постоянным или временным местом работы, пенсионеры, студенты.