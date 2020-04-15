126 722 смерти и 1 982 281 заболевший

15.04.2020, 8:18, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

По состоянию на утро 15 апреля во всем мире зарегистрировали 1 982 281 (вчера утром – 1 920 618) случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Скончалось 126 722 человек.

На первом месте по количеству заражений по прежнему США – там число больных достигло 609 407 человек, скончалось – 23 649. Также в пятерке наиболее пострадавших стран: Испания (174 060 и умерло 18 255), Италия (162 488 / 21 067), Германия (132 210 / 3 495) и Франция (131 362 / 15 750).

В России на 10-30 утра 14 апреля число заразившихся COVID-19 достигло 21 102 человек, умерли – 170.

Напомним, коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался. Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.