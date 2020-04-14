Коронавирус: Больше 21 тысячи заболевших

14.04.2020, 8:57, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В России за последние сутки зарегистрировано 2774 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 51 регионе. Вчера прирост составил 2558 человек. Общее число заразившихся достигло 21 102.

За сутки умерли 22 человека (в Москве — 13, в Московской области — 5, в Республике Башкортостан — 2, по одному во Владимирской и Воронежской области), общее число достигло 170. Выздоровели 224 человек, в сумме — 1694.

Регионы с наибольшим числом новых случаев: Москва — 1489 (всего 13 002), Московская область — 460, Санкт-Петербург — 121, Республика Коми — 97 и Нижегородская область — 68.

Москва 13002 1016 95 Московская область 2315 75 24 Санкт-Петербург 799 78 4 Республика Коми 305 1 3 Нижегородская область 292 20 4 Краснодарский край 215 32 3 Ленинградская область 190 5 0 Брянская область 142 7 0 Красноярский край 131 17 0 Республика Башкортостан 129 9 3 Мурманская область 128 10 1 Рязанская область 116 4 0 Республика Татарстан 107 14 0 Республика Дагестан 100 9 0 Владимирская область 100 1 2 Ростовская область 98 5 0 Ивановская область 96 8 0 Ставропольский край 95 10 2 Свердловская область 93 37 0 Республика Марий Эл 91 5 1 Пермский край 87 16 3 Ульяновская область 86 2 0 Республика Бурятия 86 17 1 Тульская область 85 13 0 Пензенская область 84 1 1 Тамбовская область 83 6 0 Калининградская область 79 16 1 Тверская область 75 3 0 Липецкая область 74 12 0 Республика Мордовия 71 4 0 Воронежская область 68 16 1 Тюменская область 67 9 0 Ямало-Ненецкий автономный округ 66 0 1 Республика Чувашия 65 2 0 Чеченская Республика 64 15 5 Курская область 58 3 0 Ханты-Мансийский АО 56 5 0 Смоленская область 55 1 1 Хабаровский край 54 7 2 Оренбургская область 53 6 1 Республика Северная Осетия — Алания 52 1 2 Кировская область 51 9 0 Кабардино-Балкарская Республика 50 3 0 Вологодская область 50 0 0 Саратовская область 49 6 0 Калужская область 49 5 0 Челябинская область 48 12 0 Волгоградская область 46 7 0 Белгородская область 41 3 0 Орловская область 41 3 0 Самарская область 40 14 0 Иркутская область 39 3 2 Алтайский край 36 3 0 Новосибирская область 36 10 0 Республика Ингушетия 34 0 1 Архангельская область 32 5 0 Приморский край 32 3 2 Республика Крым 32 12 0 Республика Калмыкия 32 9 0 Астраханская область 30 0 0 Республика Адыгея 27 6 0 Ярославская область 27 6 0 Республика Саха (Якутия) 26 13 0 Новгородская область 26 4 0 Псковская область 21 6 2 Республика Хакасия 20 3 0 Омская область 20 6 0 Удмуртская Республика 19 3 0 Костромская область 18 3 2 Карачаево-Черкесская Республика 16 0 0 Томская область 15 4 0 Забайкальский край 14 1 0 Кемеровская область 14 3 0 Сахалинская область 11 6 0 Камчатский край 10 0 0 Еврейская автономная область 9 0 0 Севастополь 7 2 0 Амурская область 6 1 0 Республика Тыва 6 0 0 Курганская область 4 1 0 Магаданская область 3 1 0 Республика Карелия 3 0 0

Общее число заразившихся COVID-19 увеличилось до 1 920 918 человек в 185 странах мира, скончались 119 730.

В США заболевших новой коронавирусной инфекцией выявлено уже 582 468 человек, скончалось – 23 649. Также в пятерке наиболее пострадавших стран: Испания (170 099 и 17 756 соответственно), Италия (159 516 / 20 465), Франция (137 877 / 14 986) и Германия (130 072 / 3 194).

В ночь на 14 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в Москве умерли еще 13 зараженных. Скончавшиеся — пациенты в возрасте от 29 до 80 лет. У всех них была диагностирована двусторонняя пневмония и получен положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число умерших в России с начала пандемии увеличилось до 161 человека, из них в столице — 95.

В России по состоянию на 13 апреля досмотрено 5 126 193 человека, за этот период выявлено 560 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. Под контролем остаются 133 490 человек. Проведено 1 426 014 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.