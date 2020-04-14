Коронавирус: Больше 21 тысячи заболевших
14.04.2020, 8:57, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
В России за последние сутки зарегистрировано 2774 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 51 регионе. Вчера прирост составил 2558 человек. Общее число заразившихся достигло 21 102.
За сутки умерли 22 человека (в Москве — 13, в Московской области — 5, в Республике Башкортостан — 2, по одному во Владимирской и Воронежской области), общее число достигло 170. Выздоровели 224 человек, в сумме — 1694.
Регионы с наибольшим числом новых случаев: Москва — 1489 (всего 13 002), Московская область — 460, Санкт-Петербург — 121, Республика Коми — 97 и Нижегородская область — 68.
|Москва
|13002
|1016
|95
|Московская область
|2315
|75
|24
|Санкт-Петербург
|799
|78
|4
|Республика Коми
|305
|1
|3
|Нижегородская область
|292
|20
|4
|Краснодарский край
|215
|32
|3
|Ленинградская область
|190
|5
|0
|Брянская область
|142
|7
|0
|Красноярский край
|131
|17
|0
|Республика Башкортостан
|129
|9
|3
|Мурманская область
|128
|10
|1
|Рязанская область
|116
|4
|0
|Республика Татарстан
|107
|14
|0
|Республика Дагестан
|100
|9
|0
|Владимирская область
|100
|1
|2
|Ростовская область
|98
|5
|0
|Ивановская область
|96
|8
|0
|Ставропольский край
|95
|10
|2
|Свердловская область
|93
|37
|0
|Республика Марий Эл
|91
|5
|1
|Пермский край
|87
|16
|3
|Ульяновская область
|86
|2
|0
|Республика Бурятия
|86
|17
|1
|Тульская область
|85
|13
|0
|Пензенская область
|84
|1
|1
|Тамбовская область
|83
|6
|0
|Калининградская область
|79
|16
|1
|Тверская область
|75
|3
|0
|Липецкая область
|74
|12
|0
|Республика Мордовия
|71
|4
|0
|Воронежская область
|68
|16
|1
|Тюменская область
|67
|9
|0
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|66
|0
|1
|Республика Чувашия
|65
|2
|0
|Чеченская Республика
|64
|15
|5
|Курская область
|58
|3
|0
|Ханты-Мансийский АО
|56
|5
|0
|Смоленская область
|55
|1
|1
|Хабаровский край
|54
|7
|2
|Оренбургская область
|53
|6
|1
|Республика Северная Осетия — Алания
|52
|1
|2
|Кировская область
|51
|9
|0
|Кабардино-Балкарская Республика
|50
|3
|0
|Вологодская область
|50
|0
|0
|Саратовская область
|49
|6
|0
|Калужская область
|49
|5
|0
|Челябинская область
|48
|12
|0
|Волгоградская область
|46
|7
|0
|Белгородская область
|41
|3
|0
|Орловская область
|41
|3
|0
|Самарская область
|40
|14
|0
|Иркутская область
|39
|3
|2
|Алтайский край
|36
|3
|0
|Новосибирская область
|36
|10
|0
|Республика Ингушетия
|34
|0
|1
|Архангельская область
|32
|5
|0
|Приморский край
|32
|3
|2
|Республика Крым
|32
|12
|0
|Республика Калмыкия
|32
|9
|0
|Астраханская область
|30
|0
|0
|Республика Адыгея
|27
|6
|0
|Ярославская область
|27
|6
|0
|Республика Саха (Якутия)
|26
|13
|0
|Новгородская область
|26
|4
|0
|Псковская область
|21
|6
|2
|Республика Хакасия
|20
|3
|0
|Омская область
|20
|6
|0
|Удмуртская Республика
|19
|3
|0
|Костромская область
|18
|3
|2
|Карачаево-Черкесская Республика
|16
|0
|0
|Томская область
|15
|4
|0
|Забайкальский край
|14
|1
|0
|Кемеровская область
|14
|3
|0
|Сахалинская область
|11
|6
|0
|Камчатский край
|10
|0
|0
|Еврейская автономная область
|9
|0
|0
|Севастополь
|7
|2
|0
|Амурская область
|6
|1
|0
|Республика Тыва
|6
|0
|0
|Курганская область
|4
|1
|0
|Магаданская область
|3
|1
|0
|Республика Карелия
|3
|0
|0
Общее число заразившихся COVID-19 увеличилось до 1 920 918 человек в 185 странах мира, скончались 119 730.
В США заболевших новой коронавирусной инфекцией выявлено уже 582 468 человек, скончалось – 23 649. Также в пятерке наиболее пострадавших стран: Испания (170 099 и 17 756 соответственно), Италия (159 516 / 20 465), Франция (137 877 / 14 986) и Германия (130 072 / 3 194).
В ночь на 14 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в Москве умерли еще 13 зараженных. Скончавшиеся — пациенты в возрасте от 29 до 80 лет. У всех них была диагностирована двусторонняя пневмония и получен положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число умерших в России с начала пандемии увеличилось до 161 человека, из них в столице — 95.
В России по состоянию на 13 апреля досмотрено 5 126 193 человека, за этот период выявлено 560 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. Под контролем остаются 133 490 человек. Проведено 1 426 014 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
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