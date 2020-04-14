Коронавирус: Больше 21 тысячи заболевших
 

Коронавирус: Больше 21 тысячи заболевших

14.04.2020, 8:57, Коронавирус
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В России за последние сутки зарегистрировано 2774 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 51 регионе. Вчера прирост составил 2558 человек. Общее число заразившихся достигло 21 102.

За сутки умерли 22 человека (в Москве — 13, в Московской области — 5, в Республике Башкортостан — 2, по одному во Владимирской и Воронежской области), общее число достигло 170. Выздоровели 224 человек, в сумме — 1694.

Регионы с наибольшим числом новых случаев: Москва — 1489 (всего 13 002), Московская область — 460, Санкт-Петербург — 121, Республика Коми — 97 и Нижегородская область — 68.

Москва 13002 1016 95
Московская область 2315 75 24
Санкт-Петербург 799 78 4
Республика Коми 305 1 3
Нижегородская область 292 20 4
Краснодарский край 215 32 3
Ленинградская область 190 5 0
Брянская область 142 7 0
Красноярский край 131 17 0
Республика Башкортостан 129 9 3
Мурманская область 128 10 1
Рязанская область 116 4 0
Республика Татарстан 107 14 0
Республика Дагестан 100 9 0
Владимирская область 100 1 2
Ростовская область 98 5 0
Ивановская область 96 8 0
Ставропольский край 95 10 2
Свердловская область 93 37 0
Республика Марий Эл 91 5 1
Пермский край 87 16 3
Ульяновская область 86 2 0
Республика Бурятия 86 17 1
Тульская область 85 13 0
Пензенская область 84 1 1
Тамбовская область 83 6 0
Калининградская область 79 16 1
Тверская область 75 3 0
Липецкая область 74 12 0
Республика Мордовия 71 4 0
Воронежская область 68 16 1
Тюменская область 67 9 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 66 0 1
Республика Чувашия 65 2 0
Чеченская Республика 64 15 5
Курская область 58 3 0
Ханты-Мансийский АО 56 5 0
Смоленская область 55 1 1
Хабаровский край 54 7 2
Оренбургская область 53 6 1
Республика Северная Осетия — Алания 52 1 2
Кировская область 51 9 0
Кабардино-Балкарская Республика 50 3 0
Вологодская область 50 0 0
Саратовская область 49 6 0
Калужская область 49 5 0
Челябинская область 48 12 0
Волгоградская область 46 7 0
Белгородская область 41 3 0
Орловская область 41 3 0
Самарская область 40 14 0
Иркутская область 39 3 2
Алтайский край 36 3 0
Новосибирская область 36 10 0
Республика Ингушетия 34 0 1
Архангельская область 32 5 0
Приморский край 32 3 2
Республика Крым 32 12 0
Республика Калмыкия 32 9 0
Астраханская область 30 0 0
Республика Адыгея 27 6 0
Ярославская область 27 6 0
Республика Саха (Якутия) 26 13 0
Новгородская область 26 4 0
Псковская область 21 6 2
Республика Хакасия 20 3 0
Омская область 20 6 0
Удмуртская Республика 19 3 0
Костромская область 18 3 2
Карачаево-Черкесская Республика 16 0 0
Томская область 15 4 0
Забайкальский край 14 1 0
Кемеровская область 14 3 0
Сахалинская область 11 6 0
Камчатский край 10 0 0
Еврейская автономная область 9 0 0
Севастополь 7 2 0
Амурская область 6 1 0
Республика Тыва 6 0 0
Курганская область 4 1 0
Магаданская область 3 1 0
Республика Карелия 3 0 0

Общее число заразившихся COVID-19 увеличилось до 1 920 918 человек в 185 странах мира, скончались 119 730.

В США заболевших новой коронавирусной инфекцией выявлено уже 582 468 человек, скончалось – 23 649. Также в пятерке наиболее пострадавших стран: Испания (170 099 и 17 756 соответственно), Италия (159 516 / 20 465), Франция (137 877 / 14 986) и Германия (130 072 / 3 194).

В ночь на 14 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в Москве умерли еще 13 зараженных. Скончавшиеся — пациенты в возрасте от 29 до 80 лет. У всех них была диагностирована двусторонняя пневмония и получен положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число умерших в России с начала пандемии увеличилось до 161 человека, из них в столице — 95.

В России по состоянию на 13 апреля досмотрено 5 126 193 человека, за этот период выявлено 560 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. Под контролем остаются 133 490 человек. Проведено 1 426 014 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.



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