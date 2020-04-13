Пандемия не отступает

13.04.2020, 9:18, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

На утро 13 апреля число заразившихся COVID-19 в мире увеличилось до 1 850 966 человек в 185 странах мира, из них 114 251 скончались.

Больше всего заболевших новой коронавирусной инфекцией выявлено в США – 557 590 человек, скончалось – 22 108. Также в пятерке наиболее пострадавших стран оказались Испания (166 831 и 17 209 соответственно), Италия (156 363 / 19 899), Франция (133 670 / 14 412) и Германия (127 854 / 3 022).

В России, по официальным данным, на утру 12 апреля подтвержденный диагноз COVID-19 был поставлен 15 770 заболевшим в 82 регионах страны. Всего выздоровел 1 291 человек, 130 человек умерли.

По состоянию на 12 апреля под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 493 668 человек, под контролем остаются 141 462 человек. Проведено 1 359 993 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Напомним, первым гражданином России, заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через 4 дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых коронавирус был выявлен еще 31 января, были выписаны и покинули страну. А 19 марта в московской больнице умерла первая в России пациентка с коронавирусом. Смерть наступила в результате пневмонии, у 79-летней женщины было несколько хронических заболеваний.