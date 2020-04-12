Инфицированы 1 777 666 человека в 185 странах мира. Из них: 108 867 – скончались, 404 372 – выздоровели
 

Инфицированы 1 777 666 человека в 185 странах мира. Из них: 108 867 – скончались, 404 372 – выздоровели

12.04.2020, 8:56, Коронавирус
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США вышли на первое место в мире по числу жертв новой коронавирусной инфекции, обогнав Италию: количество скончавшихся от COVID-19 превысило 20 тысяч человек.

На 12 апреля число заразившихся COVID-19 в мире увеличилось до 1 777 666 человек в 185 странах мира. Из них 108 867 – скончались, 404 372 – выздоровели (данные уточняются – ryb.ru).

Больше всего зараженных новой коронавирусной инфекцией сейчас выявлено в США – 529 951 человек, скончалось – 20 608, выздоровело – 32 091. Также в пятерке наиболее пострадавших стран оказались Испания (163 027 / 16 606 / 59 109), Италия (152 271 / 19 468 / 32 534), Франция (130 730 / 13 851 / 26 671) и Германия (125 452).

Россия в антирейтинге на утро 12 апреля на 17 позиции по числу заболевших – общее количество заразившихся 13 584 человек, погибших – 106, выздоровело – 1045.

Кроме того, сообщается о новых случаях подтвержденных случаях коронавирусной инфекции в Брянской, Астраханской и Новосибирской областях, республиках Ингушетия и Чечня, в Москве и Санкт-Петербурге (данные уточняются – ryb.ru).



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