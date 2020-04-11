Число заболевших растет в геометрической прогрессии, больные по-прежнему умирают

11.04.2020, 8:25, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

На утро 11 апреля число заразившихся новой коронавирусной ифекцией в мире увеличилось более чем на 6 процентов (без учета последних данных по России).

Всего на текущий момент инфицированы 1 698 416 человек в 184 странах мира. Из них 102 774 скончались, 376 734 выздоровели.

Больше всего зараженных COVID-19 за сутки было выявлено в США – 501 560 человек. Также в пятерке наиболее пострадавших стран оказались Испания (158 273), Италия (147 577), Франция (125 931) и Германия (122 171). Вчера Россия поднялась в антирейтинге на одну строчку и закрепилась на 17 позиции по числу заболевших.

Напомним, 31 декабря 2019 года в Китае заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому было присвоено официальное название – COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку болезни пандемией. Первым гражданином России, официально заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза. 23 февраля он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через 4 дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых коронавирус был выявлен еще 31 января, были выписаны и покинули страну. 19 марта в московской больнице умерла первая в России пациентка с коронавирусом. Смерть наступила в результате пневмонии, при этом, у 79-летней женщины было несколько хронических заболеваний.