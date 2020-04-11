Число заболевших растет в геометрической прогрессии, больные по-прежнему умирают
 

Число заболевших растет в геометрической прогрессии, больные по-прежнему умирают

11.04.2020, 8:25, Коронавирус
Теги: , ,

На утро 11 апреля число заразившихся новой коронавирусной ифекцией в мире увеличилось более чем на 6 процентов (без учета последних данных по России).

Всего на текущий момент инфицированы 1 698 416 человек в 184 странах мира. Из них 102 774 скончались, 376 734 выздоровели.

Больше всего зараженных COVID-19 за сутки было выявлено в США – 501 560 человек. Также в пятерке наиболее пострадавших стран оказались Испания (158 273), Италия (147 577), Франция (125 931) и Германия (122 171). Вчера Россия поднялась в антирейтинге на одну строчку и закрепилась на 17 позиции по числу заболевших.

Напомним, 31 декабря 2019 года в Китае заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому было присвоено официальное название – COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку болезни пандемией. Первым гражданином России, официально заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза. 23 февраля он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через 4 дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых коронавирус был выявлен еще 31 января, были выписаны и покинули страну. 19 марта в московской больнице умерла первая в России пациентка с коронавирусом. Смерть наступила в результате пневмонии, при этом, у 79-летней женщины было несколько хронических заболеваний.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Количество заразившихся новым коронавирусом растет

10.04 / ВОЗ и Роспотребнадзор назвали маски средством профилактики распространения коронавируса

09.04 / В Рыбинске начали выдачу продуктовых пайков школьникам

09.04 / Коронавирус держит темп, тесты тоже. Власти ошибаются

08.04 / Количество жертв растет, заболевших тоже

08.04 / В Рыбинске открыли девять дежурных групп в детских садах

07.04 / За сутки в России коронавирус подтвержден еще у 1 154 человек, 11 больных скончались

07.04 / Рыбинские кладбища закрыли на самоизоляцию

06.04 / Число заболевших и погибших растет

06.04 / Налоги наше все

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска