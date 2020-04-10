GMSlots Deluxe: онлайн-казино с выводом денег на карту

10.04.2020, 12:29, Рекомендуем

Теги: Интернет, Развлечения, Технологии

В игровом клубе GMSlots Deluxe насчитывается более 400 автоматов от Novomatic, Igrosoft, Evoplay Entertainment и других разработчиков. Это известное казино с выводом денег на карту , регулярными турнирами и лотереями, акциями и бонусами. Зарегистрироваться на сайте клуба может каждый совершеннолетний игрок, для пополнения счета доступны банковские карты, интернет-кошельки и онлайн-банкинг. По любым вопросам связаться с поддержкой можно через лайв-чат, по номеру горячей линии или по e-mail.

Преимущества вывода на карту

В онлайн-казино GMSlots вывести выигрыш можно на карты Visa, MasterCard и Maestro. У вывода средств напрямую на карту есть несколько преимуществ, главным из которых можно считать отсутствие комиссий. Если вы привыкли расплачиваться картой, заказывайте выплаты прямо на нее, минуя интернет-кошельки. В таком случае на карту придет ровно та сумма, которую вы вывели из казино.

Использовать карты для расчетов с интернет-казино удобно еще и потому, что вам не придется проходить длительные идентификации в платежных системах и на сайте игрового клуба. В казино GMSlots Deluxe всего одно условие: карта должна быть личной. В случае необходимости идентификации будет достаточно доказать, что карта, с которой осуществлялись платежи, принадлежит именно вам.

В казино GMSlots Deluxe установлены одинаковые сроки вывода средств для онлайн-кошельков и банковских карт. Чем больше сумма вывода, тем дольше может обрабатываться заявка. При выводе не учитываются выходные и праздничные дни, а указанные сроки могут быть увеличены из-за идентификации личности игрока. По возможности верификацию в игровом клубе GMSlots Deluxe лучше пройти заранее, чтобы первый и следующие выводы прошли точно в срок.

Другие способы пополнения и вывода

Помимо личной банковской карты, пополнить счет и вывести деньги можно еще несколькими способами. Это онлайн-кошельки WebMoney и Яндекс.Деньги, интернет-банкинг Альфа-Клик и Сбербанк Онлайн. Какой бы способ пополнения ни был выбран, деньги зачисляются на счет GMSlots моментально. Комиссий со стороны онлайн-казино нет, но их могут взимать платежные операторы, участвующие в переводе средств. Как и в случае с картами, нужно использовать только личные онлайн-кошельки и банковские счета. И если пополнить счет с чужого счета, возможно, получится, то при выводе могут возникнуть проблемы. Самые строгие санкции онлайн-казино GMSlots при нарушении правил платежей – это блокировка аккаунта. При этом в большинстве случаев поддержка игрового клуба идет навстречу и помогает решить проблему, например, путем изменения платежных данных в личном кабинете.