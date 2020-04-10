Количество заразившихся новым коронавирусом растет
 

Количество заразившихся новым коронавирусом растет

10.04.2020, 10:04, Коронавирус
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Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 1 786, до 11 917 человек. Накануне прирост составил 1 459 человек.

Новые случаи выявлены в 57 регионах. Первые заболевшие появились в Туве (6 пациентов).

За сутки скончалось 18 человек – общее число достигло 94. Выздоровели 97 человек, всего – 795.

В Москве 43 процента среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5 процента – от 46 до 65 лет и еще 15 процентов старше 65 лет, причем больше 3,5 процентов из них – старше 80 лет. Также 5,5 процентов среди заболевших – дети.

Число заболевших коронавирусом в Республике Коми также продолжает расти – здесь за сутки выявлено 58 новых случаев. Всего на сегодняшний день в регионе подтверждено 208 диагнозов COVID-19. Республика по-прежнему занимает 4-е место по количеству выявленных случаев инфицирования после Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья.

В России состоянию на 9 апреля проведено 1 092 811 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по COVID-2019.

В мире по состоянию на 8 утра 10 апреля зарегистрировано 1 600 345 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (прирост за сутки 83 629 случай – 5,5 процентов). В 180 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 517 040 случаев (за последние сутки прирост 83 573 – 5,8 процентов).

Регионы России с новыми подтвержденными случаями заражения COVID-19:

Москва — 1124 (всего — 7822);
Московская область — 182;
Республика Коми — 58;
Санкт-Петербург — 35;
Ульяновская область — 34;
Нижегородская область — 32;
Мурманская область — 23;
Республика Марий Эл — 22;
Краснодарский край — 20;
Республика Башкортостан — 18;
Ленинградская область — 17;
Чувашская Республика — 15;
Пензенская область — 15;
Тамбовская область — 12;
Калининградская область — 10;
Ставропольский край — 10;
Белгородская область — 8;
Калужская область — 7;
Липецкая область — 7;
Орловская область — 7;
Республика Адыгея — 7;
Рязанская область — 6;
Новгородская область — 6;
Республика Бурятия — 6;
Республика Тыва — 6;
Тверская область — 5;
Тульская область — 5;
Республика Северная Осетия — 5;
Ростовская область — 5
Владимирская область — 4;
Воронежская область — 4;
Республика Ингушетия — 4;
Кабардино-Балкарская Республика — 4;
Пермский край — 4;
Саратовская область — 4;
Иркутская область — 4;
Кемеровская область — 4;
Хабаровский край — 4;
Костромская область — 3;
Вологодская область — 3;
Карачаево-Черкесская Республика — 3;
Оренбургская область — 3;
Тюменская область — 3;
Республика Хакасия — 3;
Новосибирская область — 3;
Республика Крым — 3;
Смоленская область — 2;
Волгоградская область — 2;
Республика Мордовия — 2;
Удмуртская Республика — 2;
Самарская область — 2;
Свердловская область — 2;
Омская область — 2;
Еврейская АО — 2;
Курская область — 1;
Республика Дагестан — 1;
Кировская область — 1.

Всего по России:

Регион Заболело Выздоровело Умерло
Москва 7822 350 50
Московская область 930 66 13
Санкт-Петербург 408 43 4
Республика Коми 208 1 3
Ленинградская область 129 3 0
Краснодарский край 125 15 3
Нижегородская область 119 14 1
Брянская область 97 3 0
Тульская область 71 7 0
Мурманская область 67 5 0
Пензенская область 67 1 1
Республика Марий Эл 63 2 1
Калининградская область 62 9 0
Свердловская область 61 25 0
Республика Бурятия 60 12 1
Ивановская область 60 7 0
Республика Дагестан 58 4 0
Липецкая область 55 9 0
Ставропольский край 52 6 1
Республика Татарстан 50 11 0
Пермский край 45 6 3
Владимирская область 42 0 1
Ямало-Ненецкий автономный округ 41 0 1
Ханты-Мансийский АО 41 4 0
Республика Башкортостан 40 6 0
Ульяновская область 40 2 0
Красноярский край 39 8 0
Рязанская область 38 3 0
Вологодская область 38 0 0
Воронежская область 37 9 0
Саратовская область 34 2 0
Челябинская область 34 10 0
Тамбовская область 33 3 0
Республика Чувашия 32 1 0
Республика Ингушетия 29 0 0
Ростовская область 29 2 0
Кировская область 29 8 0
Республика Крым 29 7 0
Хабаровский край 28 6 1
Волгоградская область 28 5 0
Республика Северная Осетия — Алания 27 1 1
Кабардино-Балкарская Республика 27 2 0
Белгородская область 26 1 0
Оренбургская область 25 4 1
Орловская область 24 3 0
Архангельская область 24 4 0
Тверская область 24 3 0
Республика Калмыкия 23 5 0
Тюменская область 22 4 0
Чеченская Республика 22 15 1
Курская область 21 3 0
Алтайский край 21 0 0
Астраханская область 21 0 0
Иркутская область 21 0 2
Новосибирская область 21 8 0
Приморский край 20 2 2
Республика Адыгея 20 2 0
Самарская область 20 11 0
Республика Мордовия 19 3 0
Калужская область 18 2 0
Новгородская область 18 3 0
Омская область 17 3 0
Республика Саха (Якутия) 16 10 0
Псковская область 16 5 2
Костромская область 15 3 1
Ярославская область 13 2 0
Смоленская область 13 1 0
Кемеровская область 11 3 0
Удмуртская Республика 11 3 0
Сахалинская область 11 4 0
Карачаево-Черкесская Республика 9 0 0
Республика Хакасия 9 3 0
Еврейская автономная область 8 0 0
Республика Тыва 6 0 0
Камчатский край 5 0 0
Севастополь 5 2 0
Амурская область 4 1 0
Томская область 4 1 0
Забайкальский край 4 1 0
Курганская область 3 1 0
Республика Карелия 2 0 0
Магаданская область 1 1 0


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