Количество заразившихся новым коронавирусом растет

10.04.2020, 10:04, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 1 786, до 11 917 человек. Накануне прирост составил 1 459 человек.

Новые случаи выявлены в 57 регионах. Первые заболевшие появились в Туве (6 пациентов).

За сутки скончалось 18 человек – общее число достигло 94. Выздоровели 97 человек, всего – 795.

В Москве 43 процента среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5 процента – от 46 до 65 лет и еще 15 процентов старше 65 лет, причем больше 3,5 процентов из них – старше 80 лет. Также 5,5 процентов среди заболевших – дети.

Число заболевших коронавирусом в Республике Коми также продолжает расти – здесь за сутки выявлено 58 новых случаев. Всего на сегодняшний день в регионе подтверждено 208 диагнозов COVID-19. Республика по-прежнему занимает 4-е место по количеству выявленных случаев инфицирования после Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья.

В России состоянию на 9 апреля проведено 1 092 811 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по COVID-2019.

В мире по состоянию на 8 утра 10 апреля зарегистрировано 1 600 345 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (прирост за сутки 83 629 случай – 5,5 процентов). В 180 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 517 040 случаев (за последние сутки прирост 83 573 – 5,8 процентов).

Регионы России с новыми подтвержденными случаями заражения COVID-19:

Москва — 1124 (всего — 7822);

Московская область — 182;

Республика Коми — 58;

Санкт-Петербург — 35;

Ульяновская область — 34;

Нижегородская область — 32;

Мурманская область — 23;

Республика Марий Эл — 22;

Краснодарский край — 20;

Республика Башкортостан — 18;

Ленинградская область — 17;

Чувашская Республика — 15;

Пензенская область — 15;

Тамбовская область — 12;

Калининградская область — 10;

Ставропольский край — 10;

Белгородская область — 8;

Калужская область — 7;

Липецкая область — 7;

Орловская область — 7;

Республика Адыгея — 7;

Рязанская область — 6;

Новгородская область — 6;

Республика Бурятия — 6;

Республика Тыва — 6;

Тверская область — 5;

Тульская область — 5;

Республика Северная Осетия — 5;

Ростовская область — 5

Владимирская область — 4;

Воронежская область — 4;

Республика Ингушетия — 4;

Кабардино-Балкарская Республика — 4;

Пермский край — 4;

Саратовская область — 4;

Иркутская область — 4;

Кемеровская область — 4;

Хабаровский край — 4;

Костромская область — 3;

Вологодская область — 3;

Карачаево-Черкесская Республика — 3;

Оренбургская область — 3;

Тюменская область — 3;

Республика Хакасия — 3;

Новосибирская область — 3;

Республика Крым — 3;

Смоленская область — 2;

Волгоградская область — 2;

Республика Мордовия — 2;

Удмуртская Республика — 2;

Самарская область — 2;

Свердловская область — 2;

Омская область — 2;

Еврейская АО — 2;

Курская область — 1;

Республика Дагестан — 1;

Кировская область — 1.

Всего по России: