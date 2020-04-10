Количество заразившихся новым коронавирусом растет
10.04.2020, 10:04, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 1 786, до 11 917 человек. Накануне прирост составил 1 459 человек.
Новые случаи выявлены в 57 регионах. Первые заболевшие появились в Туве (6 пациентов).
За сутки скончалось 18 человек – общее число достигло 94. Выздоровели 97 человек, всего – 795.
В Москве 43 процента среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5 процента – от 46 до 65 лет и еще 15 процентов старше 65 лет, причем больше 3,5 процентов из них – старше 80 лет. Также 5,5 процентов среди заболевших – дети.
Число заболевших коронавирусом в Республике Коми также продолжает расти – здесь за сутки выявлено 58 новых случаев. Всего на сегодняшний день в регионе подтверждено 208 диагнозов COVID-19. Республика по-прежнему занимает 4-е место по количеству выявленных случаев инфицирования после Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья.
В России состоянию на 9 апреля проведено 1 092 811 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по COVID-2019.
В мире по состоянию на 8 утра 10 апреля зарегистрировано 1 600 345 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (прирост за сутки 83 629 случай – 5,5 процентов). В 180 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 517 040 случаев (за последние сутки прирост 83 573 – 5,8 процентов).
Регионы России с новыми подтвержденными случаями заражения COVID-19:
Москва — 1124 (всего — 7822);
Московская область — 182;
Республика Коми — 58;
Санкт-Петербург — 35;
Ульяновская область — 34;
Нижегородская область — 32;
Мурманская область — 23;
Республика Марий Эл — 22;
Краснодарский край — 20;
Республика Башкортостан — 18;
Ленинградская область — 17;
Чувашская Республика — 15;
Пензенская область — 15;
Тамбовская область — 12;
Калининградская область — 10;
Ставропольский край — 10;
Белгородская область — 8;
Калужская область — 7;
Липецкая область — 7;
Орловская область — 7;
Республика Адыгея — 7;
Рязанская область — 6;
Новгородская область — 6;
Республика Бурятия — 6;
Республика Тыва — 6;
Тверская область — 5;
Тульская область — 5;
Республика Северная Осетия — 5;
Ростовская область — 5
Владимирская область — 4;
Воронежская область — 4;
Республика Ингушетия — 4;
Кабардино-Балкарская Республика — 4;
Пермский край — 4;
Саратовская область — 4;
Иркутская область — 4;
Кемеровская область — 4;
Хабаровский край — 4;
Костромская область — 3;
Вологодская область — 3;
Карачаево-Черкесская Республика — 3;
Оренбургская область — 3;
Тюменская область — 3;
Республика Хакасия — 3;
Новосибирская область — 3;
Республика Крым — 3;
Смоленская область — 2;
Волгоградская область — 2;
Республика Мордовия — 2;
Удмуртская Республика — 2;
Самарская область — 2;
Свердловская область — 2;
Омская область — 2;
Еврейская АО — 2;
Курская область — 1;
Республика Дагестан — 1;
Кировская область — 1.
Всего по России:
|Регион
|Заболело
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|7822
|350
|50
|Московская область
|930
|66
|13
|Санкт-Петербург
|408
|43
|4
|Республика Коми
|208
|1
|3
|Ленинградская область
|129
|3
|0
|Краснодарский край
|125
|15
|3
|Нижегородская область
|119
|14
|1
|Брянская область
|97
|3
|0
|Тульская область
|71
|7
|0
|Мурманская область
|67
|5
|0
|Пензенская область
|67
|1
|1
|Республика Марий Эл
|63
|2
|1
|Калининградская область
|62
|9
|0
|Свердловская область
|61
|25
|0
|Республика Бурятия
|60
|12
|1
|Ивановская область
|60
|7
|0
|Республика Дагестан
|58
|4
|0
|Липецкая область
|55
|9
|0
|Ставропольский край
|52
|6
|1
|Республика Татарстан
|50
|11
|0
|Пермский край
|45
|6
|3
|Владимирская область
|42
|0
|1
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|41
|0
|1
|Ханты-Мансийский АО
|41
|4
|0
|Республика Башкортостан
|40
|6
|0
|Ульяновская область
|40
|2
|0
|Красноярский край
|39
|8
|0
|Рязанская область
|38
|3
|0
|Вологодская область
|38
|0
|0
|Воронежская область
|37
|9
|0
|Саратовская область
|34
|2
|0
|Челябинская область
|34
|10
|0
|Тамбовская область
|33
|3
|0
|Республика Чувашия
|32
|1
|0
|Республика Ингушетия
|29
|0
|0
|Ростовская область
|29
|2
|0
|Кировская область
|29
|8
|0
|Республика Крым
|29
|7
|0
|Хабаровский край
|28
|6
|1
|Волгоградская область
|28
|5
|0
|Республика Северная Осетия — Алания
|27
|1
|1
|Кабардино-Балкарская Республика
|27
|2
|0
|Белгородская область
|26
|1
|0
|Оренбургская область
|25
|4
|1
|Орловская область
|24
|3
|0
|Архангельская область
|24
|4
|0
|Тверская область
|24
|3
|0
|Республика Калмыкия
|23
|5
|0
|Тюменская область
|22
|4
|0
|Чеченская Республика
|22
|15
|1
|Курская область
|21
|3
|0
|Алтайский край
|21
|0
|0
|Астраханская область
|21
|0
|0
|Иркутская область
|21
|0
|2
|Новосибирская область
|21
|8
|0
|Приморский край
|20
|2
|2
|Республика Адыгея
|20
|2
|0
|Самарская область
|20
|11
|0
|Республика Мордовия
|19
|3
|0
|Калужская область
|18
|2
|0
|Новгородская область
|18
|3
|0
|Омская область
|17
|3
|0
|Республика Саха (Якутия)
|16
|10
|0
|Псковская область
|16
|5
|2
|Костромская область
|15
|3
|1
|Ярославская область
|13
|2
|0
|Смоленская область
|13
|1
|0
|Кемеровская область
|11
|3
|0
|Удмуртская Республика
|11
|3
|0
|Сахалинская область
|11
|4
|0
|Карачаево-Черкесская Республика
|9
|0
|0
|Республика Хакасия
|9
|3
|0
|Еврейская автономная область
|8
|0
|0
|Республика Тыва
|6
|0
|0
|Камчатский край
|5
|0
|0
|Севастополь
|5
|2
|0
|Амурская область
|4
|1
|0
|Томская область
|4
|1
|0
|Забайкальский край
|4
|1
|0
|Курганская область
|3
|1
|0
|Республика Карелия
|2
|0
|0
|Магаданская область
|1
|1
|0
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