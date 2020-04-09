Что делать, если по причине пандемии снизились доходы и нечем заплатить за кредит?

09.04.2020, 14:57, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

На этот счет Банк России дает такие рекомендации.

Прежде всего заемщик о своих проблемах должен сообщить банку или другим своим кредиторам и запросить вариант реструктуризации задолженности. Это можно сделать по телефону колл-центра кредитора или онлайн, в том числе через личные кабинеты или электронную почту.

Скорее всего, кредитор предложит свой вариант реструктуризации, который поможет заемщику пережить сложные времена. В нынешней ситуации банки сами достаточно активно идут навстречу гражданам, реструктурируя кредиты по их заявлениям — перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиента. При этом банки и микрофинансовые институты подходят к каждому заемщику индивидуально, оценивая его способность проводить выплаты с учетом снижения доходов.

– Если вариант реструктуризации задолженности кредитором не предложен или предложен, но он вас не устраивает, человек вправе воспользоваться новым законом о кредитных каникулах. Согласно закона заемщики, чьи доходы существенно снизились из-за ситуации с коронавирусом, могут получить кредитные каникулы. Это возможность получить отсрочку по кредитным платежам на шесть месяцев в случае, если доход за последний месяц снизился более, чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, – пояснил заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

Однако, следует помнить вот о чем. Каникулы — это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее, отмечают в Банке России. Проценты во время каникул будут начисляться. Они, как и отсроченный платеж по основному долгу, будут выплачены заемщиком позднее.

Обязательные условия по предоставлению кредитных каникул:

Ваш официальный облагаемый налогом доход за прошлый месяц снизился на более чем 30% относительно среднего дохода в 2019 году, и вы можете подтвердить это официальными документами.

Размер кредита на этапе выдачи не превышает максимальный размер, установленный правительством России:

– по ипотечным кредитам — 1,5 млн. рублей;

– по автокредитам — 600 тысяч рублей;

– по потребительским кредитам для ИП — 300 тысяч рублей;

– по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей;

– по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей.

На момент обращения по вашему кредитному обязательству не действует льготный период, установленный ипотечными каникулами.

Снижение дохода соответствует методике расчета среднемесячного дохода, определяемой правительством.