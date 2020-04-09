Коронавирус держит темп, тесты тоже. Власти ошибаются

09.04.2020, 10:19, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки увеличилось на 1 459 человек. Всего 10 131 человек. За сутки скончались 13 инфицированных (всего 76).

Вчера прирост подтвержденных случаев заболевания составил 1 175 человек. Выписаны с выздоровлением пациентов. Выздоровевших за весь период – 698 человек. Число регионов, где есть зараженные – 81.

Новые случаи выявлены в 50 регионах страны. Наибольшее количество заразившихся зафиксировано в Москве (6698), Московской области (748), Санкт-Петербурге (373), Республике Коми (150) и Ленинградской области (112).

В Ярославской области, по данным Роспотребнадзора, 2 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Отметим, сегодня утром на страницах в соцсетях губернатора региона Дмитрия Миронова была опубликована запись: новых заболевших COVID-19 не выявлено. Примерно через час запись была удалена.

По состоянию на 8 апреля в России проведено более 1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В мире по состоянию на 8 утра 9 апреля зарегистрировано 1 488 514 подтверждённых случаев (прирост за сутки 90701 случай – 6,5 процентов). В 180 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 405 265 случаев (за последние сутки прирост 90609 – 6,9 процентов). В материковом Китае выявлено 63 случая заражения. При этом, коронавирус выявлен у 40 человек прибывших из России. За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Абхазии (1 завозной случай).

Напомним, первым гражданином России, заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через 4 дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых коронавирус был выявлен еще 31 января, были выписаны и покинули страну. А 19 марта в московской больнице умерла первая в России пациентка с коронавирусом. Смерть наступила в результате пневмонии, у 79-летней женщины было несколько хронических заболеваний.

Регионы России с новыми подтвержденными случаями заражения COVID-19:

1. Москва – 857

2. Московская область – 199

3. Санкт-Петербург – 44

4. Брянская область – 40

5. Республика Коми – 31

6. Владимирская область – 24

7. Краснодарский край – 20

8. Ленинградская область – 18

9. Астраханская область – 16

10. Ивановская область – 13

11. Республика Дагестан – 13

12. Тульская область – 12

13. Курская область – 10

14. Архангельская область – 10

15. Республика Татарстан – 9

16. Пермский край – 9

17. Вологодская область – 8

18. Республика Калмыкия – 8

19. Кировская область – 8

20. Тверская область – 7

21. Новгородская область – 7

22. Республика Северная Осетия – 7

23. Нижегородская область – 7

24. Республика Башкортостан – 6

25. Орловская область – 5

26. Новосибирская область – 5

27. Приморский край – 5

28. Липецкая область – 4

29. Смоленская область – 4

30. Республика Мордовия – 4

31. Саратовская область – 4

32. Республика Бурятия – 4

33. Костромская область – 3

34. Калининградская область – 3

35. Ставропольский край – 3

36. Ростовская область – 3

37. Свердловская область – 3

38. Алтайский край – 3

39. Иркутская область – 3

40. Камчатский край – 3

41. Республика Крым – 3

42. Ярославская область – 2

43. Псковская область – 2

44. Чувашская Республика – 2

45. Ульяновская область – 2

46. Челябинская область – 2

47. Мурманская область – 1

48. Карачаево-Черкесская Республика – 1

49. Республика Марий Эл – 1

50. Тюменская область – 1