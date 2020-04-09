Коронавирус держит темп, тесты тоже. Власти ошибаются
09.04.2020, 10:19, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки увеличилось на 1 459 человек. Всего 10 131 человек. За сутки скончались 13 инфицированных (всего 76).
Вчера прирост подтвержденных случаев заболевания составил 1 175 человек. Выписаны с выздоровлением пациентов. Выздоровевших за весь период – 698 человек. Число регионов, где есть зараженные – 81.
Новые случаи выявлены в 50 регионах страны. Наибольшее количество заразившихся зафиксировано в Москве (6698), Московской области (748), Санкт-Петербурге (373), Республике Коми (150) и Ленинградской области (112).
В Ярославской области, по данным Роспотребнадзора, 2 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Отметим, сегодня утром на страницах в соцсетях губернатора региона Дмитрия Миронова была опубликована запись: новых заболевших COVID-19 не выявлено. Примерно через час запись была удалена.
По состоянию на 8 апреля в России проведено более 1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
В мире по состоянию на 8 утра 9 апреля зарегистрировано 1 488 514 подтверждённых случаев (прирост за сутки 90701 случай – 6,5 процентов). В 180 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 405 265 случаев (за последние сутки прирост 90609 – 6,9 процентов). В материковом Китае выявлено 63 случая заражения. При этом, коронавирус выявлен у 40 человек прибывших из России. За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Абхазии (1 завозной случай).
Напомним, первым гражданином России, заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через 4 дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых коронавирус был выявлен еще 31 января, были выписаны и покинули страну. А 19 марта в московской больнице умерла первая в России пациентка с коронавирусом. Смерть наступила в результате пневмонии, у 79-летней женщины было несколько хронических заболеваний.
Регионы России с новыми подтвержденными случаями заражения COVID-19:
1. Москва – 857
2. Московская область – 199
3. Санкт-Петербург – 44
4. Брянская область – 40
5. Республика Коми – 31
6. Владимирская область – 24
7. Краснодарский край – 20
8. Ленинградская область – 18
9. Астраханская область – 16
10. Ивановская область – 13
11. Республика Дагестан – 13
12. Тульская область – 12
13. Курская область – 10
14. Архангельская область – 10
15. Республика Татарстан – 9
16. Пермский край – 9
17. Вологодская область – 8
18. Республика Калмыкия – 8
19. Кировская область – 8
20. Тверская область – 7
21. Новгородская область – 7
22. Республика Северная Осетия – 7
23. Нижегородская область – 7
24. Республика Башкортостан – 6
25. Орловская область – 5
26. Новосибирская область – 5
27. Приморский край – 5
28. Липецкая область – 4
29. Смоленская область – 4
30. Республика Мордовия – 4
31. Саратовская область – 4
32. Республика Бурятия – 4
33. Костромская область – 3
34. Калининградская область – 3
35. Ставропольский край – 3
36. Ростовская область – 3
37. Свердловская область – 3
38. Алтайский край – 3
39. Иркутская область – 3
40. Камчатский край – 3
41. Республика Крым – 3
42. Ярославская область – 2
43. Псковская область – 2
44. Чувашская Республика – 2
45. Ульяновская область – 2
46. Челябинская область – 2
47. Мурманская область – 1
48. Карачаево-Черкесская Республика – 1
49. Республика Марий Эл – 1
50. Тюменская область – 1
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