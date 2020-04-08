В Рыбинске открыли девять дежурных групп в детских садах

08.04.2020, 10:15, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске продолжается формирование дежурных групп в детских садах. На сегодняшний день открыто девять групп в четырех детских садах.

Их смогут посещать те дошколята, у которых оба родителя или один, если семья неполная, работают на предприятиях, не попадающих под указ президента России о нерабочих днях с 6 по 30 апреля.

Первая дежурная группа была сформирована 06 апреля на базе детского сада № 10. Сегодня, 08 апреля, таких групп по городу открыто уже девять. Дополнительно еще по три сформированы в детских садах № 10 и № 99, по одной – в детских садах № 57 и № 114.

– Обращаем внимание родителей воспитанников, что для зачисления ребенка в дежурную группу необходимо предоставить заявление на имя руководителя детского сада, а также справку от работодателя, оформленную в свободной форме, о необходимости своего нахождения по месту работы, – подчеркнула заместитель директора департамента образования Жанна Монахова.

На сегодняшний день дежурные группы посещает 51 воспитанник. На группе работают воспитатель, младший воспитатель, также к работе привлечены сотрудники, которые обеспечивают функционирование группы в учреждении. В дежурной группе соблюдаются все требования Роспотребнадзора и правила безопасности.

Пресс-служба администрации города Рыбинска