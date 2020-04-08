Количество жертв растет, заболевших тоже
08.04.2020, 10:20, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на на 15,7 процента (плюс 1 175 человек) и составляет 8 672 человека. За сутки скончались 5 больных.
Накануне прирост подтвержденных случаев заболевания составил 1 154 человека. Выписаны с выздоровлением еще 86 пациентов. Выздоровевших за весь период – 580 человек. Число регионов, где есть зараженные COVID-19 – 81.
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период находилось 441 034 человека, по состоянию на 7 апреля под контролем остаются 180 315 человек.
Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в стране предусмотрено 424 обсерватора на 30 452 места, из них развернуто 201 обсерватор на 17610 мест, где размещено 2 238 человек.
По состоянию на 7 апреля проведено более 910 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по инфекции COVID-19.
В мире по состоянию на 8 утра 8 апреля зарегистрировано 1 429 939 подтверждённых случаев (прирост за сутки 82 417 случая или 6,1 процента). В 179 странах мира вне Китая зарегистрировано 1 346 782 случая (за последние сутки прирост 82 331 или 6,5 процентов).
Регионы России с новыми подтвержденными случаями заражения коронавирусом:
Москва – 660 (всего 5841)
Московская область – 95;
Санкт-Петербург – 34;
Ленинградская область – 32;
Республика Марий Эл – 27;
Мурманская область – 25;
Краснодарский край – 24;
Нижегородская область – 24;
Липецкая область – 18;
Республика Коми – 18;
Республика Ингушетия – 18;
Рязанская область – 15;
Ямало-Ненецкий АО – 11;
Воронежская область – 10;
Кабардино-Балкарская Республика – 10;
Чувашская Республика – 9;
Оренбургская область – 8;
Хабаровский край – 8;
Республика Мордовия – 7;
Республика Бурятия – 7;
Красноярский край – 7;
Приморский край – 7;
Курская область – 6;
Тамбовская область – 6;
Республика Северная Осетия – 6;
Алтайский край – 6;
Тульская область – 5;
Чеченская Республика – 5;
Свердловская область – 5;
Сахалинская область – 5;
Белгородская область – 4;
Смоленская область – 4;
Тверская область – 4;
Вологодская область – 4;
Республика Калмыкия – 4;
Ростовская область – 4;
Республика Башкортостан – 4;
Ханты-Мансийский АО – 3;
Забайкальский край – 3;
Еврейская АО – 3;
Владимирская область – 2;
Карачаево-Черкесская Республика – 2;
Кемеровская область – 2;
Новосибирская область – 2;
Брянская область – 1;
Калининградская область – 1;
Республика Дагестан – 1;
Пензенская область – 1;
Самарская область – 1;
Саратовская область – 1;
Курганская область – 1;
Республика Хакасия – 1;
Омская область – 1;
Томская область – 1;
Республика Саха (Якутия) – 1;
Республика Крым – 1.
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