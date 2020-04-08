Количество жертв растет, заболевших тоже

08.04.2020, 10:20, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на на 15,7 процента (плюс 1 175 человек) и составляет 8 672 человека. За сутки скончались 5 больных.

Накануне прирост подтвержденных случаев заболевания составил 1 154 человека. Выписаны с выздоровлением еще 86 пациентов. Выздоровевших за весь период – 580 человек. Число регионов, где есть зараженные COVID-19 – 81.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период находилось 441 034 человека, по состоянию на 7 апреля под контролем остаются 180 315 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в стране предусмотрено 424 обсерватора на 30 452 места, из них развернуто 201 обсерватор на 17610 мест, где размещено 2 238 человек.

По состоянию на 7 апреля проведено более 910 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по инфекции COVID-19.

В мире по состоянию на 8 утра 8 апреля зарегистрировано 1 429 939 подтверждённых случаев (прирост за сутки 82 417 случая или 6,1 процента). В 179 странах мира вне Китая зарегистрировано 1 346 782 случая (за последние сутки прирост 82 331 или 6,5 процентов).

Регионы России с новыми подтвержденными случаями заражения коронавирусом:

Москва – 660 (всего 5841)

Московская область – 95;

Санкт-Петербург – 34;

Ленинградская область – 32;

Республика Марий Эл – 27;

Мурманская область – 25;

Краснодарский край – 24;

Нижегородская область – 24;

Липецкая область – 18;

Республика Коми – 18;

Республика Ингушетия – 18;

Рязанская область – 15;

Ямало-Ненецкий АО – 11;

Воронежская область – 10;

Кабардино-Балкарская Республика – 10;

Чувашская Республика – 9;

Оренбургская область – 8;

Хабаровский край – 8;

Республика Мордовия – 7;

Республика Бурятия – 7;

Красноярский край – 7;

Приморский край – 7;

Курская область – 6;

Тамбовская область – 6;

Республика Северная Осетия – 6;

Алтайский край – 6;

Тульская область – 5;

Чеченская Республика – 5;

Свердловская область – 5;

Сахалинская область – 5;

Белгородская область – 4;

Смоленская область – 4;

Тверская область – 4;

Вологодская область – 4;

Республика Калмыкия – 4;

Ростовская область – 4;

Республика Башкортостан – 4;

Ханты-Мансийский АО – 3;

Забайкальский край – 3;

Еврейская АО – 3;

Владимирская область – 2;

Карачаево-Черкесская Республика – 2;

Кемеровская область – 2;

Новосибирская область – 2;

Брянская область – 1;

Калининградская область – 1;

Республика Дагестан – 1;

Пензенская область – 1;

Самарская область – 1;

Саратовская область – 1;

Курганская область – 1;

Республика Хакасия – 1;

Омская область – 1;

Томская область – 1;

Республика Саха (Якутия) – 1;

Республика Крым – 1.