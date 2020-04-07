Рыбинские кладбища закрыли на самоизоляцию

07.04.2020, 9:50, Объявления

Теги: Администрация, Безопасность, Здоровье, Здравоохранение, Транспорт

В Рыбинске с 7 апреля начнет действовать временное ограничение на посещение кладбищ.

Дополнительная мера вводится с учетом общих рекомендаций, принятых на федеральном и региональном уровне в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. До особого распоряжения по отмене ограничительных мер нельзя будет пройти и проехать на территории Южного, Западного, Болтинского и Софийского кладбищ.

В ближайшие православные праздники департамент ЖКХ, транспорта и связи не будет организовывать традиционные дополнительные рейсы общественного транспорта для посещения мест захоронений.

На период действия ограничительных мер проезд на кладбища разрешается только для траурных процессий.