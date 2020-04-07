За сутки в России коронавирус подтвержден еще у 1 154 человек, 11 больных скончались
07.04.2020, 10:04, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 1 154 человек, всего – 7 497. Число случаев летального исхода выросло до 58 – за сутки умерли 11 человек. Накануне прирост составил 954 человека.
Число регионов, где есть зараженные COVID-19, выросло до 81. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом пока нет только в Ненецком автономном округе, Туве, Республике Алтай и на Чукотке.
Число выздоровевших россиян, у которых был диагностирован коронавирус, возросло до 494, а за сутки выписали 88 человек.
Смертей за сутки: 5 случаев в Московской области, 2 — в Москве и по одному в Краснодарском крае, Бурятии, Приморском крае и Иркутской области. Общее число скончавшихся от новой коронавирусной инфекции составило 58.
В Ярославской области подтверждено 5 новых случаев COVID-19. Два человека выздоровели, на лечении остаются – 9. За сутки сделано 389 анализов.
Один положительный анализ зарегистрирован в Рыбинске. Женщина госпитализирована в инфекционную больницу, её контакты отслеживаются. Больная была на самоизоляции, но выходила на улицу, в том числе по магазинам.
По состоянию на 6 апреля в России проведено более 795 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Под медицинским наблюдением в целом по стране за истекший период 2020 года находилось 428 999 человек, по состоянию на 6 апреля под контролем остаются 185 789 человек.
В мире по состоянию на 8 утра 7 апреля зарегистрировано 1 347 518 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (прирост за сутки 75 743 случая – 6 процентов). В 178 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 264 447 случаев (за последние сутки прирост 75 677 – 6,4 процента). Впервые о зарегистрированном случае COVID-19 сообщила Сан-Томе и Принсипи.
Регионы России с новыми подтвержденными случаями заражения:
Москва – 697;
Санкт-Петербург – 69;
Московская область – 67;
Брянская область – 32;
Калининградская область – 29;
Ставропольский край – 19;
Пензенская область – 19;
Ханты-Мансийский АО – 19;
Ямало-Ненецкий АО – 18;
Ивановская область – 14;
Республика Дагестан – 13;
Республика Коми – 11;
Краснодарский край – 11;
Волгоградская область – 11;
Пермский край – 11;
Тульская область – 10;
Ростовская область – 8;
Владимирская область – 7;
Свердловская область – 7;
Тюменская область – 7;
Республика Ингушетия – 6;
Саратовская область – 6;
Орловская область – 5;
Ярославская область – 5;
Кабардино-Балкарская Республика – 5;
Хабаровский край – 5;
Калужская область – 4;
Псковская область – 4;
Республика Калмыкия – 4;
Удмуртская Республика – 4;
Омская область – 4;
Белгородская область – 3;
Карачаево-Черкесская Республика – 3;
Чувашская Республика – 3;
Иркутская область – 3;
Республика Башкортостан – 2;
Кировская область – 2;
Ульяновская область – 2;
Республика Северная Осетия – 1;
Чеченская Республика – 1;
Челябинская область – 1;
Приморский край – 1;
Республика Крым – 1.
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