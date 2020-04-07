За сутки в России коронавирус подтвержден еще у 1 154 человек, 11 больных скончались

07.04.2020, 10:04, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 1 154 человек, всего – 7 497. Число случаев летального исхода выросло до 58 – за сутки умерли 11 человек. Накануне прирост составил 954 человека.

Число регионов, где есть зараженные COVID-19, выросло до 81. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом пока нет только в Ненецком автономном округе, Туве, Республике Алтай и на Чукотке.

Число выздоровевших россиян, у которых был диагностирован коронавирус, возросло до 494, а за сутки выписали 88 человек.

Смертей за сутки: 5 случаев в Московской области, 2 — в Москве и по одному в Краснодарском крае, Бурятии, Приморском крае и Иркутской области. Общее число скончавшихся от новой коронавирусной инфекции составило 58.

В Ярославской области подтверждено 5 новых случаев COVID-19. Два человека выздоровели, на лечении остаются – 9. За сутки сделано 389 анализов.

Один положительный анализ зарегистрирован в Рыбинске. Женщина госпитализирована в инфекционную больницу, её контакты отслеживаются. Больная была на самоизоляции, но выходила на улицу, в том числе по магазинам.

По состоянию на 6 апреля в России проведено более 795 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением в целом по стране за истекший период 2020 года находилось 428 999 человек, по состоянию на 6 апреля под контролем остаются 185 789 человек.

В мире по состоянию на 8 утра 7 апреля зарегистрировано 1 347 518 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (прирост за сутки 75 743 случая – 6 процентов). В 178 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 264 447 случаев (за последние сутки прирост 75 677 – 6,4 процента). Впервые о зарегистрированном случае COVID-19 сообщила Сан-Томе и Принсипи.

Регионы России с новыми подтвержденными случаями заражения:

Москва – 697;

Санкт-Петербург – 69;

Московская область – 67;

Брянская область – 32;

Калининградская область – 29;

Ставропольский край – 19;

Пензенская область – 19;

Ханты-Мансийский АО – 19;

Ямало-Ненецкий АО – 18;

Ивановская область – 14;

Республика Дагестан – 13;

Республика Коми – 11;

Краснодарский край – 11;

Волгоградская область – 11;

Пермский край – 11;

Тульская область – 10;

Ростовская область – 8;

Владимирская область – 7;

Свердловская область – 7;

Тюменская область – 7;

Республика Ингушетия – 6;

Саратовская область – 6;

Орловская область – 5;

Ярославская область – 5;

Кабардино-Балкарская Республика – 5;

Хабаровский край – 5;

Калужская область – 4;

Псковская область – 4;

Республика Калмыкия – 4;

Удмуртская Республика – 4;

Омская область – 4;

Белгородская область – 3;

Карачаево-Черкесская Республика – 3;

Чувашская Республика – 3;

Иркутская область – 3;

Республика Башкортостан – 2;

Кировская область – 2;

Ульяновская область – 2;

Республика Северная Осетия – 1;

Чеченская Республика – 1;

Челябинская область – 1;

Приморский край – 1;

Республика Крым – 1.