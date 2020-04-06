Число заболевших и погибших растет
06.04.2020, 10:11, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
За последние сутки в России зарегистрировано 954 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 49 регионах. Вчера прирост составил всего 658 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 достигло 6343 человек. Теперь зараженные коронавирусом диагностированы в 80 регионах. Количество смертей от коронавируса выросло до 47 – за сутки умерли двое в Московской области и Республике Коми. Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 406, за сутки выписан 51 человек.
По состоянию на 5 апреля проведено более 758 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Регионы с новыми случаями заражения COVID-2019:
Москва — 591 (всего — 4484),
Московская область — 82,
Санкт-Петербург — 35,
Коми — 31,
Татарстан — 16,
Краснодарский край — 11,
Ивановская область — 10,
Тульская область — 10,
Вологодская область — 10,
Воронежская область — 9,
Ставропольский край — 9,
Марий Эл — 9,
Нижегородская область — 9,
Липецкая область — 8,
Тамбовская область — 8,
Бурятия — 8,
Волгоградская область — 7,
Архангельская область — 6,
Адыгея — 6,
Брянская область — 5,
Рязанская область — 5,
Ленинградская область — 5,
Дагестан — 5,
Пензенская область — 5,
Алтайский край — 5,
Белгородская область — 4,
Свердловская область — 4,
Челябинская область — 4,
Мурманская область — 3,
Северная Осетия — 3,
Красноярский край — 3,
Иркутская область — 3,
Владимирская область — 2,
Тверская область — 2,
Карелия — 2,
Новгородская область — 2,
Чувашия — 2,
Оренбургская область — 2,
Хакасия — 2,
Кемеровская область — 2,
Калужская область — 1,
Костромская область — 1,
Орловская область — 1,
Смоленская область — 1,
Псковская область — 1,
Чечня — 1,
Мордовия — 1,
Ульяновская область — 1,
Крым — 1.
В мире по состоянию на 8 утра 6 апреля зарегистрирован 1 271 775 подтверждённых случаев (прирост за сутки 75 754 случая – 6,3 процента). В 177 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 188 770 случаев (за последние сутки прирост 75 679 – 6,8 процентов).
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