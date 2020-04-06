Число заболевших и погибших растет

06.04.2020, 10:11, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

За последние сутки в России зарегистрировано 954 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 49 регионах. Вчера прирост составил всего 658 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 достигло 6343 человек. Теперь зараженные коронавирусом диагностированы в 80 регионах. Количество смертей от коронавируса выросло до 47 – за сутки умерли двое в Московской области и Республике Коми. Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 406, за сутки выписан 51 человек.

По состоянию на 5 апреля проведено более 758 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Регионы с новыми случаями заражения COVID-2019:

Москва — 591 (всего — 4484),

Московская область — 82,

Санкт-Петербург — 35,

Коми — 31,

Татарстан — 16,

Краснодарский край — 11,

Ивановская область — 10,

Тульская область — 10,

Вологодская область — 10,

Воронежская область — 9,

Ставропольский край — 9,

Марий Эл — 9,

Нижегородская область — 9,

Липецкая область — 8,

Тамбовская область — 8,

Бурятия — 8,

Волгоградская область — 7,

Архангельская область — 6,

Адыгея — 6,

Брянская область — 5,

Рязанская область — 5,

Ленинградская область — 5,

Дагестан — 5,

Пензенская область — 5,

Алтайский край — 5,

Белгородская область — 4,

Свердловская область — 4,

Челябинская область — 4,

Мурманская область — 3,

Северная Осетия — 3,

Красноярский край — 3,

Иркутская область — 3,

Владимирская область — 2,

Тверская область — 2,

Карелия — 2,

Новгородская область — 2,

Чувашия — 2,

Оренбургская область — 2,

Хакасия — 2,

Кемеровская область — 2,

Калужская область — 1,

Костромская область — 1,

Орловская область — 1,

Смоленская область — 1,

Псковская область — 1,

Чечня — 1,

Мордовия — 1,

Ульяновская область — 1,

Крым — 1.

В мире по состоянию на 8 утра 6 апреля зарегистрирован 1 271 775 подтверждённых случаев (прирост за сутки 75 754 случая – 6,3 процента). В 177 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 188 770 случаев (за последние сутки прирост 75 679 – 6,8 процентов).