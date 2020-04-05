Волонтёры получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте
 

Волонтёры получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте

05.04.2020, 7:46, Новости
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Волонтеры, осуществляющие помощь людям и участвующие в противоэпидемических мероприятиях по противодействию распространения коронавирусной инфекции с 3 апреля 2020 года и до снятия карантинных ограничений обеспечиваются бесплатными билетами для проезда в общественном транспорте, а именно на регулярных автобусных муниципальных и межмуниципальных маршрутах на территории Ярославской области. В настоящее время выдано уже 100 проездных билетов волонтёра, дающих право на бесплатный проезд.

– Решая вопрос о билете для бесплатного проезда волонтерам в общественном транспорте, мы тем самым помогаем их важной миссии — предотвращению угрозы распространения коронавируса, а также заботе о наших гражданах, – отметил и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко. – При этом отмечу, что мэрия г. Ярославля оказала непосредственную поддержку и оперативно помогла обеспечить волонтеров проездными билетами для проезда в городском транспорте.

Документом для бесплатного проезда в общественном транспорте является проездной билет волонтёра (электронный, бумажный), паспорт и бейдж волонтера.

– Сейчас в наш волонтёрский штаб поступает всё больше заявок от пожилых людей, которым нужна помощь в приобретении средств первой необходимости. Мы готовы помогать, независимо от того, где человек проживает. Иногда добраться до места действительно непросто и приходится ехать на общественном транспорте. В этом отношении нововведение станет для наших волонтёров существенной помощью, — отметила заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель.

Волонтеры реализуют социально – важную функцию по доставке лекарств, товаров первой необходимости, продуктов для пожилых граждан, которые находятся в режиме самоизоляции.

Данное мероприятие реализуется центром развития добровольчества Ярославской области и созданным на его базе волонтёрским штабом в рамках федерального проекта



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