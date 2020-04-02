Сколько россиян переболело коронавирусной инфекцией?

02.04.2020, 11:28, Мнение

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Вчера Владимир Путин провёл совещание с членами правительства России. В режиме видеоконференции обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, актуальные вопросы социально-экономической повестки дня.

В ходе обсуждения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики, сказала, что в ходе медицинских обследований были выявлены россияне, которые уже вероятно переболели COVID-19, но при этом не были зарегистрированы, как инфицированные коронавирусом.

– В конце марта этого года мы провели исследования на выявление антител к новому коронавирусу. Было рассмотрено 226 образцов сыворотки крови от людей из различных коллективов, которые не были зарегистрированы как больные новой коронавирусной инфекцией. Из этого круга людей в 226 человек было выявлено 11 человек переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу, – сказала Татьяна Голикова.

Учитывая, что срок инкубационного периода и непосредственно заболевания составляет 3-5 недель, можно предположить, что эти 11 человек (5 процентов от протестированных) заболели не позднее февраля 2020 года.

Таким образом, реальное число инфицированных коронавирусом COVID-19 россиян может быть в десятки, а то и в сотни раз больше.

Напомним, к наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. Как правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер. У некоторых инфицированных лиц не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80 процентов) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий не требуется. Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.

По официальным данным общее число заразившихся COVID-19 в России на 2 апреля достигло 3548 человек. По состоянию на 1 апреля проведено свыше 536 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.