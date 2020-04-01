Меняется расписание движения общественного транспорта

01.04.2020, 18:32, Объявления

Теги: Транспорт

В Рыбинске по 12 апреля 2020 года изменяется расписание движения маршрутов регулярных перевозок. Временные изменения расписания автобусов и троллейбусов связаны со значительным снижением пассажиропотока.

Троллейбусные маршруты:

№1

Время отправления от ул.Расторгуева:

6:10, 6:23, 6:40, 6:58, 7:19, 7:33, 7:45, 8:01, 8:19, 8:40, 8:54, 9:06, 9:23, 9:40, 10:15, 10:43,10:50, 11:11, 11:49, 12:09, 12:24, 12:34,12:48, 13:10, 13:30, 13:44, 13:54, 14:11, 14:31, 14:51, 15:16, 15:40, 15:52, 16:05, 16:12, 16:37, 17:01, 17:24, 17:36, 17:50, 18:22, 18:53.

Время отправления от ул.Куйбышева:

6:48 7:01 7:19 7:37 7:58 8:12 8:24 8:40 8:58 9:19 9:33 9:45 10:02 10:19 10:54 11:22 11:29 11:50 12:28 12:48

13:03 13:13 13:27 13:49 14:09 14:23 14:33 14:50 15:10 15:30 15:55 16:19 16:31 16:44 16:51 17:16 17:40 18:03 18:15 18:29 19:01 19:31

№4

(ул.Расторгуева→Карякинская улица→ул.Куйбышева→Карякинская улица→ул.Расторгуева)

Время отправления от ул.Расторгуева:

6:00 6:21 6:42 6:58 7:08 7:32 7:53 8:09 8:21 8:48 9:04 9:20 10:03 10:15 10:34 11:10 11:22 11:50 12:05 12:21

12:33 13:01 13:16 13:32 13:44 14:27 14:43 14:59 15:15 15:54 16:10 16:21 16:33 17:05 17:21 17:32 17:44 18:32

Время отправления от ул.Куйбышева:

6:32 6:54 7:15 7:31 7:41 8:05 8:26 8:42 8:54 9:21 9:37 9:53 10:36 10:48 11:07 11:43 11:55 12:23 12:38 12:54

13:06 13:34 13:49 14:05 14:17 15:00 15:16 15:32 15:48 16:27 16:43 16:54 17:06 17:38 17:54 18:05 18:17 19:05

№5

(Троллейбусный парк→Дворец спорта “Метеор”→Ж/д вокзал→ул.Куйбышева→Ж/д вокзалул→Дворец спорта “Метеор”→Троллейбусный парк)

Время отправления от остановки “Троллейбусный парк”:

6:02 6:15 6:27 6:42 6:59 7:16 7:33 7:49 8:01 8:15 8:32 8:49 9:06 9:22 9:39 10:22 10:39 10:55 11:14 11:36

11:55 12:12 12:28 12:35 12:47 13:19 13:28 13:47 14:01 14:15 14:26 14:58 15:32 15:55 16:05 16:17 16:29 16:38 17:05 17:27 17:50 18:01 18:21 18:55

Время отправления от ул.Куйбышева:

6:46 6:59 7:12 7:27 7:44 8:01 8:18 8:34 8:46 9:00 9:17 9:34 9:51 10:07 10:24 11:07 11:24 11:40 11:59 12:21

12:40 12:57 13:13 13:20 13:32 14:04 14:13 14:32 14:46 15:00 15:11 15:43 16:17 16:40 16:50 17:02 17:14 17:23 17:50 18:12 18:35 18:46 19:06 19:39

№6

Время отправления от остановки “Троллейбусный парк”:

6:03 6:16 6:30 6:49 7:05 7:21 7:32 7:43 8:02 8:19 8:35 8:51 9:02 9:13 9:32 10:05 10:33 11:02 11:12 11:24

11:43 12:03 12:16 12:32 12:50 13:02 13:13 13:33 13:47 14:02 14:20 14:32 14:43 15:03 15:16 15:36 15:54 16:13 16:35 16:49 17:14 17:41 18:03 18:31 19:00

Время отправления от з-да “Призма”:

6:44 6:58 7:12 7:31 7:47 8:03 8:14 8:25 8:44 9:01 9:17 9:33 9:44 9:55 10:14 10:47 11:15 11:44 11:54 12:06

12:25 12:45 12:58 13:14 13:32 13:44 13:55 14:15 14:29 14:44 15:02 15:14 15:25 15:45 15:58 16:18 16:36 16:55 17:17 17:31 17:56 18:23 18:45 19:13 19:41

Автобусные маршруты:

Маршрут № 1

От ПАТП № 1: 5-15, 5-50, 6-20, 6-53, 7-28, 7-58, 8-31, 9-06, 9-50, 10-40, 11-15, 11-58, 12-28, 12-58, 13-42, 14-10, 14-45, 15-20,5-48, 16-28, 17-06,17-56,18-37, 19-15, 19-45, 20-15.

От Буксирной ул. : 6-02, 6-37, 7-07, 7-40, 8-15, 8-45, 9-18, 9-53, 10-37, 11-27, 12-02,12-45, 13-15, 13-45, 14-29, 14-57, 15-37, 16-07, 16-35, 17-15, 17-52, 18-43, 19-24, 20-02, 20-32, 21-02.

Маршрут № 2

От ПАТП № 1: 6-15 17-05.

От Буксирной ул. : 7-03 17-53.

Маршрут № 3

От Больницы № 4: 6-35, 7-20, 8-05, 8-30, 9-15, 10-00, 10-35, 11-10, 12-40, 13-10, 14-35,15-05, 15-30, 17-00, 17-25, 17-40, 18-55, 20-00.

От ж.д. вокзала: 7-10, 7-35, 8-20, 9-05, 9-40, 10-15, 11-45, 12-15, 13-40, 14-10, 14-35,16-05, 16-30, 16-45, 18-00, 18-40, 19-05, 21-00.

Маршрут № 6

От ПАТП № 1: 06-00, 06-30, 07-30, 08-00, 09-30, 10-15, 11-45,12-05, 13-15, 13-45, 15-25,16-10, 16-55, 17-40.

От остановки “ПАТП № 1”, расположенной напротив здания ОАО “ПАТП № 1”: 06-45, 07-15, 08-15, 08-45, 10-15, 11-00, 12-30, 12-50, 14-00, 14-30, 16-10 16-55, 17-40, 18-25.

Маршрут № 8

От Соборной пл.: 6-02, 6-38, 7-14, 7-50, 8-26, 9-02, 10-26, 11-02, 11-38, 12-14, 12-50, 13-26, 14-50, 15-26, 16-02, 16-38, 17-14, 18-44, 19-20, 19-56, 20-32, 21-08.

Маршрут № 9

От ж.д. вокзала: 6-25, 7-55, 9-25, 10-55, 14-25, 15-55, 17-25.

От Балобановской ул. : 7-08, 8-38, 10-08, 11-38, 15-08, 16-38, 18-08.

Маршрут № 10

От Троллейбусного парка : 7-00, 7-25, 7-50, 8-40, 9-05, 9-30, 10-20, 10-45, 11-10, 12-50,13-15, 13-55, 14-30, 14-55, 15-45, 16-10, 16-35, 17-25.

От «Завода «Призма» : 7-00, 7-50, 8-15, 8-40, 9-30, 9-55, 10-20, 11-10, 11-35, 12-00, 13-40, 14-05, 14-45, 15-20, 15-45, 16-35, 17-00, 17-25.

Маршрут № 11

От Соборной пл.: 6-20, 6-56,7-32, 8-08, 8-44, 9-32, 10-08, 10-44, 11-20, 13-56, 14-32,15-08, 15-44, 16-20, 16-56, 17-32, 18-08.

Маршрут № 12

От «ПАТП № 1»: 6-02, 6-32, 7-02, 7-32, 8-02, 8-47, 9-32, 10-02, 10-32, 11-17, 11-47,12-17, 12-47, 13-17, 13-52, 14-22, 14-52, 15-22 ,15-52, 16-22, 17-00, 17-37, 18-22, 19-02, 19-32, 20-02, 20-32, 21-02, 21-32.

От «Завода «Призма» : 6-00, 6-30, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-45, 10-30, 11-00, 11-30, 12-15, 12-45, 13-15, 13-45, 14-15, 14-50, 15-20, 15-50, 16-20, 16-50,17-20 ,17-58, 18-36,19-20, 20-00, 20-30, 21-00, 21-30.

Маршрут № 14

От Больницы № 4: 6-37, 7-10, 7-43, 8-16, 8-49, 9-22, 9-55, 10-28 ,11-34, 12-07, 12-40, 13-30, 14-30, 15-36, 16-03, 16-42, 17-09, 18-15, 18-54, 20-00, 21-06.

От мкр. ГЭС-14: 7-10, 7-43, 8-16, 8-49, 9-22, 9-55, 10-28, 11-01 ,12-07, 12-40, 13-13, 14-03, 15-03, 16-09, 16-36, 17-15, 17-42, 18-48, 19-27, 20-33, 21-39.

Маршрут № 15 – 4 и 5 апреля

От ж.д. вокзала: 9-00, 9-40, 10-20, 11-00 ,11-40, 12-20 ,13-00.

Маршрут № 19

От Соборной пл.: 6-19, 6-47, 7-15 ,7-43, 8-11, 9-35, 10-03, 10-31, 10-59, 11-27, 11-55,12-23, 12-51, 13-19, 14-23, 14-51, 15-19, 15-47, 16-15, 16-43, 17-11, 18-35, 19-03 ,19-31, 19-59, 20-27, 20-55.

Маршрут № 20

От Соборной пл.: 6-33, 7-01, 7-29, 7-57, 8-25, 8-53, 9-21, 9-49, 10-17, 10-45 ,11-13, 13-41, 14-09, 14-37, 15-05, 15-33, 16-01, 16-29, 16-57, 17-25, 17-53, 18-21.

Маршрут № 29

От ж.д. вокзала: 9-30, 10-45, 12-00, 13-15.

От садов «Дружба»: 10-05, 11-20, 12-35, 13-50.