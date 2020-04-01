Коронавирус сдает позиции?

01.04.2020, 10:41, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В России за последние сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 35 регионах (всего 75).

Впервые суточный прирост оказался меньше, чем в предыдущий день. Вчера прирост составил 500 человек.

Отметим, если ориентироваться на официальные данные Роспотребнадзора, за последние сутки не было произведено ни одного теста на COVID-19.

Общее число зараженных достигло 2777. За сутки умерли 7 человек (Москва — 5, Московская область — 1, Псковская область — 1), общее число достигло 24. За сутки выздоровели 69 человек, всего 190.

В мире по состоянию на 08.00 утра 1 апреля зарегистрировано 857 442 подтверждённых случая COVID-19 (прирост за сутки 72 780 случаев или 9,3 процента). В 174 странах мира вне КНР зарегистрировано 774 825 случаев (за последние сутки прирост 72708 или 10,4 процента). В КНР за время эпидемии зарегистрировано случаев заболевания – 82617. За сутки по состоянию прирост составил 72 случая (0,09%). Впервые о зарегистрированных случаях сообщила Сьерра-Леоне (завозной случай из Франции).

Регионы с новыми случаями заражения:

Москва — 267;

Республика Коми — 32;

Санкт-Петербург — 27;

Московская область –15;

Саратовская область –11;

Вологодская область — 7;

Челябинская область — 7;

Ленинградская область — 6;

Республика Бурятия — 6;

Красноярский край — 6;

Тульская область — 5;

Краснодарский край — 5;

Воронежская область — 4;

Волгоградская область — 4;

Пензенская область — 4;

Омская область — 4;

Курская область — 3;

Тамбовская область — 3;

Ханты-Мансийский АО — 3;

Брянская область — 2;

Ивановская область — 2;

Республика Дагестан — 2;

Кабардино-Балкарская Республика — 2;

Республика Северная Осетия — 2;

Владимирская область — 1;

Липецкая область — 1;

Тверская область — 1;

Чеченская Республика — 1;

Республика Башкортостан — 1;

Республика Мордовия — 1;

Алтайский край — 1;

Новосибирская область — 1;

Приморский край — 1;

Хабаровский край — 1;

Сахалинская область — 1.