Коронавирус сдает позиции?
01.04.2020, 10:41, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
В России за последние сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 35 регионах (всего 75).
Впервые суточный прирост оказался меньше, чем в предыдущий день. Вчера прирост составил 500 человек.
Отметим, если ориентироваться на официальные данные Роспотребнадзора, за последние сутки не было произведено ни одного теста на COVID-19.
Общее число зараженных достигло 2777. За сутки умерли 7 человек (Москва — 5, Московская область — 1, Псковская область — 1), общее число достигло 24. За сутки выздоровели 69 человек, всего 190.
В мире по состоянию на 08.00 утра 1 апреля зарегистрировано 857 442 подтверждённых случая COVID-19 (прирост за сутки 72 780 случаев или 9,3 процента). В 174 странах мира вне КНР зарегистрировано 774 825 случаев (за последние сутки прирост 72708 или 10,4 процента). В КНР за время эпидемии зарегистрировано случаев заболевания – 82617. За сутки по состоянию прирост составил 72 случая (0,09%). Впервые о зарегистрированных случаях сообщила Сьерра-Леоне (завозной случай из Франции).
Регионы с новыми случаями заражения:
Москва — 267;
Республика Коми — 32;
Санкт-Петербург — 27;
Московская область –15;
Саратовская область –11;
Вологодская область — 7;
Челябинская область — 7;
Ленинградская область — 6;
Республика Бурятия — 6;
Красноярский край — 6;
Тульская область — 5;
Краснодарский край — 5;
Воронежская область — 4;
Волгоградская область — 4;
Пензенская область — 4;
Омская область — 4;
Курская область — 3;
Тамбовская область — 3;
Ханты-Мансийский АО — 3;
Брянская область — 2;
Ивановская область — 2;
Республика Дагестан — 2;
Кабардино-Балкарская Республика — 2;
Республика Северная Осетия — 2;
Владимирская область — 1;
Липецкая область — 1;
Тверская область — 1;
Чеченская Республика — 1;
Республика Башкортостан — 1;
Республика Мордовия — 1;
Алтайский край — 1;
Новосибирская область — 1;
Приморский край — 1;
Хабаровский край — 1;
Сахалинская область — 1.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет