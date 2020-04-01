Чувство юмора чаще всего требуется административному персоналу

01.04.2020, 8:38, Новости

Теги: Бизнес, Работа

Накануне Дня смеха аналитики hh.ru, портала по поиску работы и сотрудников, выяснили, насколько важно наличие чувства юмора с точки зрения трудоустройства.

Оказалось, что данное качество указано лишь в 0,4% вакансий Ярославской области.

Отметим, что 0,4% – это средний показатель по количеству вакансий с таким требованием, как «чувство юмора», по России. Интересно, что чаще всего необходимость наличия чувства юмора встречается в вакансиях, размещенных в профессиональных сферах «Административный персонал», «Продажи», «ИТ, телеком», «Маркетинг». Реже всего такое качество работодатели требуют от специалистов сфер «Добыча сырья», «Рабочий персонал», «Безопасность» и «Медицина, фармацевтика».

Соискатели Ярославской области не очень часто акцентируют внимание на своем чувстве юмора – это качество указали лишь 0,5%. По данным базы резюме на hh.ru, людей с чувством юмора чаще всего можно встретить в профессиональных сферах «Продажи», «Производство», «Административный персонал», «Транспорт» и «Туризм, рестораны». Реже всего – в сферах «Рабочий персонал», «Добыча сырья», «Безопасность» и «Бухгалтерия».

– Многие компании считают, что люди с хорошим чувством юмора лучше работают, а коллегам проще найти с ними общий язык. Однако зачастую работодатели не указывают это требование в вакансии, так как его нельзя назвать ключевым (все-таки в приоритете профессионализм) – но при этом могут оценивать чувство юмора кандидатов на собеседовании, – отмечает Мария Токарева, специалист по маркетингу и связям с общественностью HeadHunter Север ЦФО.