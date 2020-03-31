Коронавирусная инфекция наступает, а регионы отступают на «самоизоляцию»

31.03.2020, 11:56, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В России за последние сутки зафиксировано 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 24 регионах (всего 73). 30 марта прирост составил только 302. Общее число заразившихся достигло 2337 (на утро 30 марта было 1836).

За сутки с диагнозом COVID-19 умерли восемь человек (всего 17) — пять в Москве, один в Санкт-Петербурге, один во Владимирской области, один в Пензенской области. Выздоровели 55 человек (всего 121).

По данным Роспотребнадзора на утро 31 марта проведено 536 669 лабораторных исследований (193 146 тестов за сутки) на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в Москве, Санкт-Петербурге еще более чем в 20 регионах объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19. Жителям разрешается выходить из дома только за продуктами, лекарствами, для выгула домашних животных или чтобы выкинуть мусор. Также разрешается выйти из дома для поездки на работу (если человек обязан ходить на нее).

Регионы с новыми случаями заражения:

Москва — 387 (всего 1613);

Санкт-Петербург — 48;

Республика Дагестан — 9;

Свердловская область — 9;

Мурманская область — 6;

Республика Бурятия — 6;

Республика Татарстан — 5;

Пензенская область — 5;

Ленинградская область — 3;

Ростовская область — 3;

Воронежская область — 2;

Астраханская область — 2;

Республика Башкортостан — 2;

Тюменская область — 2;

Приморский край — 2;

Костромская область — 1;

Республика Калмыкия — 1;

Нижегородская область — 1;

Самарская область — 1;

Алтайский край — 1;

Иркутская область — 1;

Хабаровский край — 1;

Магаданская область — 1;

Республика Крым — 1.

Список регионов, которые ввели у себя ограничительные меры:

Адыгея;

Башкирия;

Кабардино-Балкария;

Карачаево-Черкесия;

Коми;

Марий Эл;

Татарстан;

Чечня;

Чувашия;

Якутия (отдельные районы);

Забайкальский край;

Приморский край;

Архангельская область;

Белгородская область (только рекомендация, не запрет);

Брянская область (только город Брянск);

Волгоградская область (только рекомендация, не запрет);

Вологодская область;

Иркутская область (только рекомендация, не запрет);

Калининградская область;

Калужская область;

Курская область;

Липецкая область;

Московская область;

Мурманская область (рекомендация, не запрет);

Магаданская область;

Новгородская область;

Новосибирская область;

Нижегородская область;

Рязанская область;

Ростовская область;

Саратовская область;

Сахалинская область;

Свердловская область;

Ульяновская область;

Москва;

Санкт-Петербург (запрет только для людей старше 65 лет, для остальных рекомендация).

В мире по состоянию на 08.00 утра 31 марта зарегистрировано 784 654 подтверждённых случая (прирост за сутки 62 612 случаев или 8,7 процента). В 172 странах мира вне КНР зарегистрировано 702 109 случаев (за последние сутки прирост 62514 или 9,8 процента).