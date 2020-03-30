О помощи пожилым людям на период самоизоляции

30.03.2020, 12:47, Коронавирус

Теги: Безопасность, Благотворительность, Здоровье, Здравоохранение

С 27 марта по 14 апреля пожилые люди старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Об этом говорится в Указе губернатора Ярославской области от 26.03.2020 года. На этот период рыбинцы преклонного возраста могут обратиться за помощью в комплексный Центр социального обслуживания и по «горячей» линии Всероссийского колл-центра.

Для помощи пожилым людям, которые оказались на самоизоляции, в России запущено волонтерское движение #МЫВМЕСТЕ. Организована работа федеральной «горячей» линии: 8 800 200 34 11.

– Каждый звонок переводится в колл-центр региона, запрашиваются возраст заявителя, потребность в продуктах, товарах первой необходимости и лекарствах. Ближайший из волонтеров к месту проживания заявителя получает эту заявку, уточняет по телефону набор продуктов и сумму денег, которую люди готовы потратить на их приобретение, – рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

На сегодняшний день к сервису #МЫВМЕСТЕ присоединились 10 рыбинских волонтеров. За прошедшие выходные они приняли и отработали 2 заявки. Важно учитывать, что свою услугу волонтеры оказывают бесплатно, но за продукты необходимо платить (за исключением бесплатных рецептурных лекарств).

– Волонтеры обеспечены всеми необходимыми средствами защиты: спреями для рук, масками. По приезду к заявителю оформляется специальный бланк доставки товаров, пожилой человек расписывается в нем, всё фиксируется, – дополнил Олег Кондратенко.

Также помощь рыбинцам 65+ оказывают соцработники комплексного Центра социального обслуживания населения. Они работают с четырьмя категориями граждан: одиноко проживающие граждане, пожилые пары, у которых нет родственников, совместно проживающие люди и одиноко проживающие инвалиды.

– Комплексный центр социального обслуживания закрыл временно отделение реабилитации, поэтому освободившееся от работы специалисты будут помогать соцработникам. Они будут оказывать в этот период услуги по доставке лекарств по льготным рецептам, продуктов питания, товаров первой необходимости и вывоз мусора. Сегодня первый день, пока заявок нет, – рассказал директор департамента социальной защиты населения Владимир Куликов.

Оставить заявку соцработникам можно по телефону: 4855-21-48-50 (отделение срочного социального обслуживания).

Граждане, которые и до введения режима самоизоляции находились на домашнем обслуживании, будут получать социальную помощь в обычном режиме.

Что касается работы департамента социальной защиты и Центр социальных выплат, с 30 марта по 03 апреля эти учреждения прием не ведут. Все справки, которые есть у граждан на руках, действительны до 01 октября. Переоформлять их не нужно. Все выплаты будут автоматически продлены.

Пресс-служба администрации города Рыбинска