Карантина нет, «самоизоляция» есть. Транспорт, работа и семья в зоне риска

30.03.2020, 11:31, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В России за сутки зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек (28 марта – 270 случаев заражения). Общее число заразившихся достигло 1836 человек, умерли девять. Выздоровели 66 человек.

– На сегодняшний день зарегистрировано 1534 случаев инфицирования новым коронавирусом в 65 регионах России (данные на 29 марта – ryb.ru). География расширяется. И хочу отметить, что больше 25 процентов – это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе, – заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, она пояснила, что почти 1100 зараженных – это лица, приехавшие из других стран, те, которые привезли в Россию инфекционное начало.

– Которым они заразили своих коллег по работе и домашних – по семье, – сказала глава Роспотребнадзора.

На 30 марта в России проведено 343 523 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (+79 635 за двое суток).

В целом, в мире, по состоянию на 08.00 утра 30 марта, из доступных источников известно о 722 042 подтверждённых случаях (прирост за сутки 59101 случай – 8,9 процента).

В Ярославской области новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет.

– По состоянию на 30 марта у пациентов, находящихся на лечении в инфекционной больнице Ярославля с подтвержденным коронавирусом, состояние удовлетворительное, – сообщила главный инфекционист региона Ирина Старостина. – У одного – средней тяжести. Новых пациентов с подтвержденным COVID 19 нет.

Тем не менее, сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин назвал логичным решение властей Москвы и Подмосковья распространить режим обязательной самоизоляции на всех граждан и проработать введение аналогичных мер.

– Шаги, которые предпринимаются (в Москве и Подмосковье) – это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, – отметил он. – Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах.

Напомним, с 30 марта в Москве и Подмосковье покидать квартиру можно для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин или аптеку, выгула питомца или чтобы выкинуть мусор. Также разрешается выйти из дома для поездки на работу (если вы обязаны ходить на нее). Власти Москвы пообещали, что в течение недели в столице заработает система контроля за соблюдением самоизоляции. Планируется, что в ближайшие дни выходить из дома в городе можно будет только при наличии спецпропуска.

А сегодня утром стало известно, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в Мурманской области также сообщил, что сегодня, 30 марта, с 12:00 режим обязательной самоизоляции распространяется на всех жителей региона.

Кроме того, Михаил Мишустин также сообщил, что правительство одобрило инициативу о введении административной ответственности за нарушение режима карантина.

– Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других,— добавил премьер.

Регионы с новыми случаями заражения:

Москва — 212 человек (всего — 1226 человек);

Республика Коми — 15;

Санкт-Петербург — 8;

Московская область — 7;

Бурятия — 5;

Архангельская область — 4;

Белгородская область — 3;

Псковская область — 3;

Адыгея — 3;

Дагестан — 3;

Кировская область — 3;

Владимирская область — 2;

Ивановская область — 2;

Рязанская область — 2;

Вологодская область — 2;

Ленинградская область — 2;

Мурманская область — 2;

Кабардино-Балкария — 2;

Марий Эл — 2;

Пермский край — 2;

Саратовская область — 2;

Челябинская область — 2;

Красноярский край — 2;

Калужская область — 1;

Липецкая область — 1;

Тверская область — 1

Тульская область — 1;

Калининградская область — 1;

Калмыкия — 1;

Ставропольский край — 1;

Оренбургская область — 1;

Хакасия — 1;

Алтайский край — 1;

Иркутская область — 1;

Новосибирская область — 1.