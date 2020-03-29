270 заболевших за сутки, уже скончалось 8, а в Ярославской области подтвержден еще один диагноз
29.03.2020, 11:04, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 270 случаев в 26 регионах. Из них 197 выявлены в Москве, 27 — в Московской области и подтвержден еще 1 диагноз в Ярославской области.
Это ярославец 1974 года рождения, сообщили в оперативном штабе правительства Ярославской области.
Таким образом, в регионе – три человека с официально подтвержденным коронавирусом. Еще один результат – сомнительный.
Три пациента находятся в областной инфекционной больнице, один – в Ростовской ЦРБ. У первой пациентки – состояние удовлетворительное, еще у двух – средней тяжести, один – без признаков заболевания.
За пятницу и субботу лабораторно обследовано 370 человек. Результаты – отрицательные.
На самоизоляции в Ярославской области – 2627 человек. По фактам несоблюдения режима к административной ответственности привлечено 4 человека. Составлено еще 10 протоколов.
Напомним, 28 марта в России было выявлено 228 случаев, 27 марта – 196 случаев.
Общее число заболевших на утро 29 марта составляет 1534 человек, зараженные выявлены в 65 регионах.
За последние сутки выписаны по выздоровлению 15 человек. За весь период выписано 64 человека. За сутки зафиксировано четыре летальных случая. Общее количество смертей от коронавируса за весь период наблюдения в России – восемь.
Данные по субъектам:
Москва — 197 (всего 1014);
Московская область — 27;
Санкт-Петербург — 5;
Пензенская область — 5;
Республика Коми — 4;
Чеченская Республика — 4;
Челябинская область — 3;
Омская область — 3;
Ленинградская область — 2;
Мурманская область — 2;
Новгородская область — 2;
Хабаровский край — 2;
Белгородская область — 1;
Липецкая область — 1;
Рязанская область — 1;
Ярославская область — 1;
Республика Башкортостан — 1;
Республика Мордовия — 1;
Кировская область — 1;
Тюменская область — 1;
Ханты-Мансийский АО — 1;
Иркутская область — 1;
Новосибирская область — 1;
Томская область — 1;
Республика Саха (Якутия) — 1;
Амурская область — 1.
В мире по состоянию на 08.00 утра 29 марта из доступных источников известно о 662 941 подтверждённых случаях (прирост за сутки 65401 случаев – 10,9%).
В России в период с 31.12.2019 по состоянию на 28.03.2020 досмотрено 4 959 505 человек, проведено 263 888 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
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