Это важно для пожилых и не только

27.03.2020, 16:38, Детали

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

С 28 марта в Ярославской области вводится карантин (на языке чиновников – меры по нераспространению коронавирусной инфекции). А уже с 27 марта жители региона в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции (сидеть дома) с 27 марта по 14 апреля.

Работа социальной службы в период с 30 марта по 03 апреля

В связи с принятием мер по нераспространению короновирусной инфекции в работе департамента по социальной защите населения администрации городского округа город Рыбинск в связи с Указом Президента Российской Федерации произошли следующие изменения:

1. С 30 марта 03 апреля прием граждан Департаментом по социальной защите населения и Центром социальных выплат города Рыбинска проводиться не будет.

2. Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения оказывает следующие услуги:

· пожилым гражданам (65+), одиноко проживающим,

· пожилым парам (65+), не имеющим родственников,

· проживающим совместно пожилым гражданам (65+), не имеющих родственников,

· одиноко проживающим инвалидам

по

· доставке продуктов питания (самый необходимый набор),

· доставке товаров первой необходимости,

· доставке лекарств по льготным рецептам,

· выносу мусора.

Данные услуги оказываются бесплатно, единоразово в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года. Социальное такси оказывает услуги доставки только в медицинские учреждения.

Прием заявок и обращений осуществляется по телефону: 21 48 50 с подельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Управление пенсионного фонда в Рыбинске ограничило прием граждан

С 30.03.2020 по 03.04.2020 включительно приём населения клиентской службой Управления Пенсионного фонда в г. Рыбинске осуществляется только в экстренных случаях, которыми являются:

1. Предварительная запись на приём на период с 30.03.2020 по 03.04.2020.

2. Возникновение права на пенсию в период с 30.03.2020 по 05.04.2020.

3. Установление группы инвалидности и, как следствие, возникновение права на ежемесячную денежную выплату.

4. Необходимость обращения за получением ритуального пособия на погребение.

По остальным вопросам просим обращаться посредством электронных сервисов ПФР:

– Личный кабинет на сайте ПФР www.pfrf.ru,

– Личный кабинет на портале Государственных услуг

Предварительную запись можно осуществить по телефонам: 29 75 09 (с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00), 29 75 47 (с 16:00 до 17:00, в пятницу с 15:00 до 16:00).

Телефон для заказа справок: 28 16 26.

Телефоны «горячих линий»: 29 75 47, 29 75 09, 29 75 22.

По вопросам выплаты пенсий: (4852 Ярославль) 59 01 44, 59 32 12, 59 32 15.

В налоговых инспекциях Ярославской области временно приостанавливается прием налогоплательщиков

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 25.03.2020 № ДГ-П17-2301кв в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) во всех территориальных налоговых органах Ярославской области в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 будет приостановлен прием и обслуживание налогоплательщиков.

Управление Федеральной налоговой службы Ярославской области рекомендует налогоплательщикам по возникающим вопросам обращаться в налоговые органы дистанционно: через онлайн сервисы «Обратиться в ФНС России», а также электронные личные кабинеты для налогоплательщиков: физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Осуществить вход в электронный сервис «Личный кабинет для физических лиц» можно, в том числе используя реквизиты доступа для авторизации в федеральной государственной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕСИА).