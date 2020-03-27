В Ярославской области подтвержден второй случай коронавирусной инфекции

27.03.2020, 11:18, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

За последние сутки в России подтверждено 196 случаев новой коронавирусной инфекции в 16 регионах. При этом, Крым вышел на второе место. В Ярославской области подтвержден второй диагноз.

Распределение по регионам:

1. Москва 157

2. Республика Крым 12

3. Московская область 8

4. Волгоградская область 3

5. Чеченская Республика 2

6. Республика Мордовия 2

7. Удмуртская Республика 2

8. Самарская область 2

9. Ивановская область 1

10. Орловская область 1

11. Тульская область 1

12. Ярославская область 1

13. Республика Дагестан 1

14. Ростовская область 1

15. Республика Татарстан 1

16. Кировская область 1

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1036 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 45 человек.

Если ориентироваться на данные Роспотребнадзора, то на 26 марта сделали всего 223 509 тестов по всей России (один тест на 22 прибывших из заграницы).

…В период с 31.12.2019 по состоянию на 26.03.2020 досмотрено 4 млн. 890 тыс. 378 человек, в том числе 402 107 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), За этот период выявлено 483 человека с признаками инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР – 149 человек. С 01.03.2020 досмотрено 33 483 человека, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 56; досмотрено 17 874 из Республики Южная Корея, выявлено – 13 человек; досмотрено 5 577 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4… По состоянию на 26.03.2020 проведено 223 509 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции…