Школы Рыбинска переходят на режим удаленного обучения

27.03.2020, 10:34, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение, Образование

С 6 апреля рыбинские школы временно вводят режим удаленного обучения.

Это связано с мерами по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции на территории города. После недели дополнительных каникул более чем 19 тысяч рыбинских школьников начнут осваивать новый формат получения знаний.

В условиях карантинных мер перед образовательными учреждениями стоят две важные задачи – социально разобщить детей и других участников образовательного процесса в каждой школе и обеспечить учащимся образовательную нагрузку. Пока школьники находились на каникулах, педагоги готовились к работе в новых условиях – электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, что предполагает общение на расстоянии.

– В настоящее время педагогические коллективы образовательных учреждений Рыбинска проводят мониторинг готовности педагогов и учащихся для удаленного обучения, составляют планы и учебное расписание. Мы понимаем, что такой способ обучения временный, он не является полноценной заменой личному контакту ученика и учителя, требует дополнительных усилий с обеих сторон: и школы, и семьи, – пояснила Римма Брядовая, директор департамента образования города Рыбинска.

Ресурсы для реализации обучения в электронном формате размещены на четырёх общедоступных платформах: «Российская электронная школа», «Яндекс.учебник», «ЯКласс», «Учи.ru» и др. Свои электронные ресурсы предлагают российские и зарубежные учреждения культуры. Данная информация размещена на официальных сайтах образовательных организаций города Рыбинска в разделе «Продолжаем учиться». Реализовать образовательную программу можно с помощью онлайн-уроков, видеоконференций, общения через электронный дневник или общий чат класса в социальных сетях, через специально созданный ящик электронной почты или в единичных случаях через письменные задания от учителя ученику.

Выбор способа зависит от технических возможностей школы и учащихся. Способ онлайн-обучения выбрала рыбинская школа №26.

– С утра всем учащимся будет поступать через электронный дневник ссылка, в рамках которой они смогут активировать свое участие в онлайн-уроках. Все уроки будут проводиться по специально созданному расписанию. Чтобы снизить нагрузку на сети, трансляция будут идти на всю параллель одновременно. Учителя смогут познакомить учащихся с новыми темами, задать самостоятельное задание. Обучение будет начинаться с 8 утра, согласно нормам СанПиНа продолжительность урока – от 12 минут в младших классах до 25 минут в старших. Далее детям дается время на выполнение самостоятельного задания и время на перерыв. В 9 часов начнется второй урок, подключиться к которому можно все по той же ссылке. В данный момент проведены тренировки с учителями в формате скайп-конференции, результат – положительный, – рассказал директор СОШ № 26 Игорь Павлов.

Для тех учеников, кто не имеет самостоятельного доступа в интернет, в электронном дневнике на всю неделю будет выставлено домашнее задание, оно же будет на сайте каждой школы. Это будет расширенный материал: ссылки на онлайн-уроки по данной теме, видеофрагменты. Для детей и родителей, не имеющих технической возможности пользоваться электронной связью, информация будут размещена в печатном виде на доске информации в учебном заведении. Они смогут самостоятельно заниматься по учебникам. Обратная связь с учителем в этом случае может быть организована через передачу бумажного домашнего задания через специальный ящик, который будут установлен в фойе школы.

– В каждой школе родители имеют возможность задать вопрос и уточнить информацию у учителя через отработанную систему электронного дневника, также школы устанавливают дополнительные каналы связи учителей с родителями посредством телефона, скайпа, социальных сетей. Будет определено время для индивидуальных консультаций, – подчеркнула первый заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова.

В соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 года планируется, что обучение в таком формате в рыбинских школах будет введено с 6 по 12 апреля. Дальнейшие планы будут зависеть от эпидемической ситуации.

Пресс-служба администрации города Рыбинска