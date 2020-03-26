Коронавирус. Ситуация в Ярославской области

26.03.2020, 16:31, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

На сегодняшний день в Рыбинске на самоизоляции находится 216 человек. Заболевших (с подтвержденным диагнозом «коронавирус») нет.

Домашний карантин проходят все граждане, которые приезжают из любой страны. На самоизоляцию отводится 14 дней. За этот период коронавирусная инфекция может проявить первые симптомы. Поэтому на это время важно максимально ограничить контакты:

– нельзя выходить из дома, даже для того чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;

– приобретать продукты и необходимые товары дистанционно онлайн или с помощью волонтеров;

– по возможности находиться в отдельной комнате от членов семьи и исключить контакты;

– использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).

– пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами.

При первых симптомах COVID-19 необходимо сразу же сообщить в поликлинику.

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10 день карантина.

30 марта на территории города не будут работать детские сады и школы, уходят «на каникулы» муниципальные учреждения культуры и спорта, профессиональнее колледжи. Остаются в строю медики, сотрудники аптек и магазинов, оперативные и коммунальные службы, муниципальные служащие, все те, кто ответственен за бесперебойное обеспечение жизнедеятельности города.

За сутки в Ярославской области протестировано 355 человек, эту цифру планируется еще увеличить. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространению инфекции COVID-19 сообщил глава управления Роспотребнадзора по Ярославской области Александр Звягин.

На 26 марта в регионе диагноз «коронавирус» по-прежнему подтвержден у одного пациента, анализы троих человек требуют дополнительных исследований. Эти люди отправлены в инфекционную больницу. Список лиц, с которыми они контактировали составлен и сейчас отрабатывается сотрудниками Роспотребнадзора совместно с медиками.

В регионе в режиме изоляции находятся 2344 человека, из них 2287 – граждане Российской Федерации, три – КНР, 54 – других государств.