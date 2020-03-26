Спрос на доставку продуктов в Ярославле вырос на 80% после обращения президента

26.03.2020, 15:59, Новости

Теги: Безопасность, Бизнес, Здоровье

– После объявления президентом о нерабочей неделе спрос на онлайн-доставку продуктов увеличился в среду на 30%, а сегодня – на 60-80 процентов, – сообщил Григорий Кунис, управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods.

– Мы ожидаем, что на следующей неделе спрос на доставку продуктов может подскочить в два-три раза от нынешнего высокого уровня спроса. По прогнозам, это будет соответствовать пику, который пришелся на прошлый вторник (17 марта), когда люди массово закупались продуктами длительного пользования, – отметил Григорий Кунис.

– Сервис iGooods продолжит работу и выходную неделю, мы благодарны клиентам за доверие к нашему сервису. Из-за растущего спроса мы предприняли ряд дополнительных мер. Компания перешла на новые серверы, которые способны выдержать нагрузку в 4 раза выше существующей. Таким образом, технически iGooods способен обрабатывать 20 тыс. заказов в сутки.

Мы активно набираем новых сотрудников. В планах компании довести штат работников до 3200 курьеров и закупщиков. Сервис не будет повышать минимальную цену заказа. Если клиенту-пенсионеру нужно заказать продукты на 1500 рублей, мы не будем его вынуждать делать более дорогостоящий заказ.