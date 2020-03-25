О коронавирусной инфекции в Рыбинске. Заболевших нет
 

О коронавирусной инфекции в Рыбинске. Заболевших нет

25.03.2020, 15:51, Новости
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На 25 марта заболевших коронавирусной инфекцией в Рыбинске нет. На домашнем карантине наблюдается 231 человек.

Рыбинцы продолжают возвращаться из запланированных отпусков, командировок, других поездок за границу, и должны пройти домашний карантин. Под самоизоляцию также попадают все, кто проживает в одном месте с ними, например, в квартире.

Для граждан, находящихся на самоизоляции, действует упрощенный порядок получения больничных листов. При наличии регистрации на сайте Госуслуг оформить лист нетрудоспособности можно на сайте Федерального фонда социального страхования: https://fss.ru. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих членов семьи.

По информации департамента здравоохранения на 10 утра 25 марта в Ярославской области на карантине по коронавирусу находится 1907 человек.

За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах (данные на 11 утра).

Всего на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписано по выздоровлению 5 человек в Москве. Также выписаны 1 человек в Нижегородской области и 1 в Калиниградской области. За весь период по России выписано 29 граждан.



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