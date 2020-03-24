Информация о коронавирусной инфекции

24.03.2020, 16:30, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

На 24 марта заболевших коронавирусной инфекцией в Рыбинске нет. Количество человек, находящихся на домашнем карантине, осталось без изменений.

В Рыбинске проводятся рейды с участием представителей полиции, медиков и администрации города по соблюдению режима самоизоляции. За прошедшие выходные был совершен объезд 73 человек, 12 из них дома не оказалось.

Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Так за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, наказание может быть наложено в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей. Нарушителя могут привлечь к обязательным работам на 360 часов, лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В случае совершения тех же действий, которые повлекли по неосторожности смерть человека, наказание ужесточается вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.

Сегодня стало известно, что в соответствии с информацией, поступившей из УМВД России по Ярославской области, Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области привлечена к административной ответственности, предусмотренной статьей 6.3 КоАП РФ за несоблюдение режима изоляции, гражданка, приехавшая из-за рубежа на территорию Ярославской области.

Кроме того, с сегодняшнего дня на территории Ярославской области приостановлено проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения. Ограничения введены для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с распоряжением Правительства РФ.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписаны по выздоровлению 5 человек: 1 в Московской области, 1 в Кемеровской области, 3 в Красноярском крае. За весь период выписано 22 человека, из них 19 граждан России, 2 граждан КНР, 1 гражданин Италии.

За последние сутки зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах. Распределение по регионам:

1. Москва – 28 случаев

2. Санкт-Петербург – 5 случаев

3. Воронежская область – 4 случая

4. Свердловская область – 4 случая

5. Республика Башкортостан – 3 случая

6. Липецкая область – 2 случая

7. Орловская область – 2 случая

8. Ленинградская область – 2 случая

9. Приморский край – 2 случая

10. Калужская область – 1 случай

11. Чеченская Республика – 1 случай

12. Волгоградская область – 1 случай

13. Республика Татарстан – 1 случай

14. Самарская область – 1 случай