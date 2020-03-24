«Освобождал Европу, брал Берлин. Как удалось выжить – не знаю. Я берег своих солдат, а они – меня»

24.03.2020, 10:10, Интервью

Теги: Война, ОДК-Сатурн

Ветеран Великой Отечественной войны, прошедший боевой путь до Берлина, Владимир Иванович Демьянов проработал в ПАО «ОДК-Сатурн» более 25 лет и за безупречную многолетнюю работу имеет звание «Ветеран труда».

О времени и о себе фронтовик рассказал на новой встрече в ходе серии интервью, организованной ПАО «ОДК-Сатурн», ветеранской и молодежной организациями предприятия к 75-летию Великой Победы.

– Куда бы ни пошел, никто не верит, что мне 95! Я и сам не знаю, как смог дожить до стольких лет. Что меня держит, вдохновляет, так это мой правнук Егорушка. Ему будет летом два годика. Хороший парнишка, ходит, но говорит еще мало. Хочу дожить до такого времени, чтобы обо всем с ним по душам побеседовать, – делится Владимир Иванович Демьянов.

Родился Владимир Иванович 12 мая 1924 года в Рыбинске. Окончил среднюю школу, в 1942 году был мобилизован в Армию, в 1943-м, после окончания артиллерийского училища, направлен на фронт. Начал войну командиром огневого взвода.

– Из Ярославля нас направили в Кострому – там было артиллерийское училище, переехавшее из Ленинграда. Вместо трехлетнего обучения, нас выпустили за год. В звании младшего лейтенанта меня оправили на Калининский фронт, в часть, на 152-х миллиметровое орудие… – рассказывает ветеран. – Бывало, оборону сделаешь, смотришь – на опушку выезжают «Катюши», выдают залп открытия огня и сразу сворачиваются, переезжают на запасную позицию. Помню, бои были сильные. Нас «накрыло», ничего не видно, один дым кругом. Рядом со мной убитые и раненые, а я цел – невредим. Как удалось выжить – не знаю. Мне было всего 19 лет! А солдатам моим под тридцать. Я их берег, и они меня!

5 августа 1943 года Владимир Иванович был участником праздничного салюта в Москве в связи с освобождением городов Орёл и Белгород от немецко-фашистских войск. Прошел с боями, освобождая Белоруссию, Польшу. Форсировал Одер, участвовал в штурме Берлина. Закончил войну на реке Эльбе. Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной звезды, многочисленными медалями.

– При прорыве сильно укрепленной обороны противника на западном берегу реки Висла 14 января 1945 года взводом Демьянова подавлен огонь минометной батареи, 4 пулеметных точек, уничтожено 2 пулеметные точки, 14 солдат и офицеров противника. Прицельный огонь взвода Демьянова обеспечил успешное действие пехоты, которая овладела мощными опорными пунктами противника Ново Мшалла и Рудки. При взятии города Плешев взвод Демьянова подавил огонь самоходного орудия, противотанкового орудия и двух пулеметных точек, уничтожив до 15 солдат и офицеров противника, – говорится в наградном документе к медали «За освобождение Варшавы», которую вручили Владимиру Ивановичу после этой операции.

Демобилизовался из армии в 1956 году. Служил еще в Кушке – в Таджикистане, самой южной точке Советского Союза. После службы в армии Владимир Иванович связал свою жизнь с моторостроительным заводом. Проработал на предприятии с 22 сентября 1956 года по 14 мая 1984 года в сборочном цехе № 6 инженером, слесарем-сборщиком.

Воспитал сына и дочь, сегодня рад общению с внуками и любимым правнуком.

– Бывая на встречах со школьниками, каждый раз говорю: «Не дай Бог вам испытать всё то, что пережили мы, моё поколение. Война это самое страшное, что может быть. А я сам все это видел, – говорит Владимир Иванович Демьянов. – Сегодня вокруг немало злых толков, попыток занизить заслуги советского народа, оплаченные кровью, в победе над фашизмом. Такое отношение к прошлому безнравственно, несправедливо и – недопустимо. Помните об этом, дорожите друг другом, гордитесь своей страной.

Пресс-центр ПАО «ОДК-Сатурн»