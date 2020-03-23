Актуальная информация о коронавирусной инфекции

23.03.2020, 14:09, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

По состоянию на 23 марта заболевших на территории города Рыбинска не выявлено. Карантинные мероприятия проходят 181 человек.

По данным регионального оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции в Ярославской области на самоизоляции находятся 807 человек. Лечение проходит один пациент с коронавирусом, новых заболевших не выявлено.

Согласно постановлению главного санитарного врача Российской Федерации самоизоляцию в домашних условиях обязаны пройти все граждане, возвращающие из-за границы. Срок карантина – 14 дней с момента прибытия в страну. При этом о своем возвращении гражданин должен незамедлительно сообщить информацию на круглосуточный телефон горячей линии областного департамента здравоохранения: (4852) 40-04-55.

Узнать информацию об эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, мерах, предпринимаемых по защите от завоза и распространения инфекции на территории области, а также мерах профилактики новой болезни, можно по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Ярославской области – 8 (485) 73-26-95.

Линия работает в будние дни с 9:00 до 17:00 часов.

Также, функционирует «горячая линия» Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555 49 43. Вы можете позвонить по бесплатному номеру горячей линии Роспотребнадзора из любой точки страны и проконсультироваться со специалистами. Техподдержка ведомства многоязычная, получить консультацию можно также и на китайском языке.

Всего за последние сутки в России зарегистрирован 71 случай новой коронавирусной инфекции, все из них – в Москве.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписан по выздоровлению 1 человек в Москве. За весь период выписано 17 человек, из них 14 граждан России, 2 граждан КНР, 1 гражданин Италии.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Кроме того, в Роспотребнадзоре принято решение об изменении схемы окончательного подтверждения подозрительных на новую коронавирусную инфекцию результатов исследований.

С 24 марта биоматериал подозрительных на новую коронавирусную инфекцию исследований из лабораторий субъектов ЦФО, СЗФО, ПФО и СКФО будет направляться для окончательного подтверждения в специально оборудованный референс-центр на базе ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора в Москве.

Биоматериал из лабораторий субъектов УФО, СФО, ДВФО по-прежнему будет направляться для окончательного подтверждения в «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“» Роспотребнадзора.

Следующим этапом будет расширение сети референс-центров по коронавирусной инфекции до 15 на территории всей Российской Федерации.

Это позволит в условиях увеличения охвата тестированием, в том числе лиц с симптомами ОРВИ или сдающими тест по желанию, оперативно получать подтверждение о наличии или отсутствии коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в России зарегистировано 4 отечественные тест-системы, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию, проведено более 165 тысяч исследований во всех субъектах Российской Федерации.