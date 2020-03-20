Налоговые органы Ярославской области начали работать в особом режиме

20.03.2020, 7:16, Объявления

Теги: Безопасность, Здоровье

В целях исключения распространения коронавирусной инфекции на территории Ярославской области налоговые органы региона взаимодействуют с налогоплательщиками в бесконтактном режиме.

Для получения налоговых услуг по бесплатному информированию рекомендуется обращаться по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, а также через онлайн сервисы «Обратиться в ФНС России» и электронные личные кабинеты для налогоплательщиков: физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Кроме того, осуществлять электронное взаимодействие с налоговым органом в части направления налоговой и бухгалтерской отчетности, получения справок о состоянии расчетов с бюджетом, выписок, перечней представленной отчетности, актов сверки, а также обращений в налоговые органы удобно, используя телекоммуникационные каналы связи (ТКС). С порядком и преимуществами данного способа взаимодействия с налоговым органом можно ознакомиться в разделе сайта ФНС «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности».

В случае острой необходимости представления в налоговый орган запросов, заявлений, обращений, налоговых деклараций (расчетов) и пр. на бумажном носителе документы возможно оставить в специальных боксах, размещенных при входе в здания налоговых органов, для последующей обработки указанных документов.

Кроме того, в налоговых инспекциях Ярославской области отменяются: Дни открытых дверей, запланированные на 23-24 марта 2020 года и 24-25 апреля 2020 года, семинары для налогоплательщиков, работа консультационных пунктов, в том числе выездных, а также любые другие ранее запланированные публичные мероприятия.