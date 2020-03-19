Изменения в работе учреждений социальной сферы
 

Изменения в работе учреждений социальной сферы

19.03.2020, 15:48, Объявления
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В связи с профилактическими мерами по предотвращению занесения и распространения на территории города Рыбинска коронавирусной инфекции в учреждениях социального блока введены определённые ограничения.

В учреждениях образования до 21 марта школьники переведены на свободное посещение. По заявлению родителей ребенок может быть снят с занятий для самостоятельного изучения программы.

С 23 по 29 марта – общие школьные каникулы. Запланированные ранее лагеря с дневным пребыванием проводиться не будут. Это касается также учреждений спорта, культуры и дополнительного образования.

С 30 марта по 12 апреля образовательный процесс будут продолжен в цифровом формате посредством любых доступных ученику технических средств получения и передачи информации. Общение с учителем будет организовано через дистанционное общение посредством общения в группах в социальных сетях, возможны индивидуальные консультации. Механизм работы в таком формате отрабатывается департаментом образования совместно со школами.

В системе дополнительного образования также вводятся ограничения. До 22 марта – свободное посещение, с 23 марта – дистанционная работа.

Аналогичная ситуация в культуре и спорте. Массовые мероприятия не проводятся. Работа кружков и спортивных секций разрешены с ограниченным количеством людей в коллективах.

Частным учреждениям культуры, спорта и образования рекомендовано перейти на такой режим работы.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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