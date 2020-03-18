В Рыбинске коронавируса нет, но школы области переводят на дистанционное обучение

18.03.2020, 16:24, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Образование

В Ярославской области плановые каникулы объявлены с 23 по 29 марта включительно. До 23 марта в регионе действует режим свободного посещения школ.

На период с 30 марта по 12 апреля запланирован переход на дистанционное обучение.

На период дистанционного обучения школьники по-прежнему остаются дома и не посещают учебное учреждение, но осваивают программу в дистанционной форме с помощью цифровых образовательных технологий.

– Сейчас Министерство просвещения РФ и региональный департамент образования разрабатывают методические рекомендации по использованию цифровых сервисов с бесплатным доступом и качественным образовательным контентом – порталов, онлайн-школ и образовательных платформ, – пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

С 30 марта на дистанционное обучение вместе со школами перейдут и организации среднего профессионального образования. Студенты колледжей и лицеев будут заниматься по индивидуальным учебным планам. До этого времени в отношении среднего профессионального образования действует режим свободного посещения.

В детских садах и организациях дополнительного образования режим свободного посещения сохраняется до особого распоряжения. Решается вопрос о временной приостановке работы кружков и секций.

Кроме того, в целях профилактики, все массовые мероприятия с участием детей численностью более 50 человек отменяются, переносятся или проводятся в дистанционном режиме. Также запрещена организация детских лагерей на базе общеобразовательных школ.

Решение об окончании периода дистанционного обучения после 12 апреля будет приниматься на федеральном уровне с учетом эпидемиологической ситуации.

В Рыбинске на 15 часов 18 марта нет зарегистрированных случаев коронавирусной информации.

На карантине находятся 22 человека, сообщили в пресс-службе администрации города.

Карантин распространяется на каждого, кто приезжает в Рыбинск из-за рубежа. Из любой точки мира, вне зависимости, есть там очаги коронавирусной инфекции или нет.

Домашний карантин длится 14 дней. На этот период рыбинцы получат больничные листы. Трижды за время этого пребывания у изолированных берутся на дому анализы – на 1-ый, 3-ий и 10-ый день.

При наличии каких-либо симптомов заболевания изолированных ждет госпитализация в инфекционное отделение Пироговской больницы.