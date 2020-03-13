В ПАО «ОДК-Сатурн» идет подготовка к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне

13.03.2020, 11:49, Новости

Теги: Война, ОДК-Сатурн, Праздник

В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») проведет целый ряд мероприятий, приуроченных к юбилейному Дню Победы.

– Более 40 тысяч рыбинцев защищали свою Родину на фронтах Великой Отечественной войны, среди них 6234 работника рыбинского моторостроительного завода, ныне – ПАО «ОДК-Сатурн». Звания Героя Советского Союза были удостоены 33 жителя города Рыбинска, из них 18 моторостроителей. В России нет, наверное, ни одной семьи, которую бы не затронула эта война. День Победы особенный, всенародный праздник. К юбилейному 75-му Дню Победы предприятием организовано множество мероприятий и для наших дорогих ветеранов, и для работников компании, сатурновцы примут участие во всероссийских и городских акциях. Мы хотим, чтобы молодое поколение никогда не забывало о тяготах военной жизни, гордилось своими отцами и прадедами, было достойным ратному и трудовому подвигу своих предков, – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

Сегодня ветеранская организация ПАО «ОДК-Сатурн» объединяет 7000 человек, в том числе 407 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 23 участника боевых действий, 25 жителей блокадного Ленинграда, 313 тружеников тыла, 46 лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны.

В ПАО «ОДК-Сатурн» ветеранам всегда уделяется большое внимание. Ежегодно представители старшего поколения моторостроителей получают материальную помощь от ПАО «ОДК-Сатурн», памятные подарки, встречаются с трудовыми коллективами, где работали ранее. Не станет исключением и 2020 год.

В региональных и корпоративных средствах массовой информации ПАО «ОДК-Сатурн» уже идут публикации и выходят в эфир телевизионные сюжеты, основанные на воспоминаниях моторостроителей – участников событий военного времени.

История рыбинского моторостроительного завода той поры – лишь страница большой истории подвига народа, сумевшего выстоять и победить не знавшего пощады врага. Корпоративное издание «Сатурн. Связь поколений», посвященное памяти победителей, с описанием производственной деятельности предприятия в 1936-1946 гг, воспоминаниями очевидцев – ветеранов, заводчан довоенной и военной поры, размещены на сайте ПАО «ОДК-Сатурн». Главы из этой книги публикуются в широком доступе и на внутреннем портале компании. Наряду с разделами книги, информацией о моторостроителях – Героях Советского Союза, современными статьями из СМИ, здесь также будут размещены рассказы работников ПАО «ОДК-Сатурн» о судьбах родных и близких им людей, ставших примером стойкости, верности идеалам и преданности Родине.

На территории предприятия, зданиях цехов, где трудились фронтовики – Герои Советского Союза, обновят памятные доски. В скором времени на одном из производственных корпусов откроется мемориальная доска, посвященная участникам «трудового фронта», а часть внешнего ограждения территории предприятия украсят тематические граффити.

75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящены слет молодежи и встречи учащихся подшефных школ с ветеранами, конкурсы детского творчества и цеховых стенгазет, военизированная эстафета и детская полоса препятствий, участие в патриотических акциях «Горсть земли», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк».

В преддверии 9 мая на торжественном мероприятии «Голоса Победы» в Рыбинском драматическом театре состоится чествование моторостроителей – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Со сцены прозвучат слова благодарности в адрес тех, кто в боях и трудом приближал День Победы, восстанавливал и наращивал производство в послевоенные годы. Для работников предприятия пройдет тематический творческий вечер в парке-отеле «Спасское» с участием Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова.

8 мая представители ПАО «ОДК-Сатурн» организуют флешмоб «9 мая. 75 лет Победы» и, конечно, в День Победы примут участие в городском праздничном шествии с возложением цветов к Вечному огню и в акции «Рыбинск помнит».