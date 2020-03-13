Каждому часу – свой автобус
 

Каждому часу – свой автобус

13.03.2020, 10:12, Новости
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Для повышения качества обслуживания пассажиров и обеспечения эффективного использования подвижного состава с завтрашнего дня автобусы большого класса по маршруту № 500 «Рыбинск – Ярославль Главный – ЯОКБ» будут закреплены за определенными рейсами.

Рыбинск - Ярославль ГлавныйВ будние и в выходные дни автобусами большого класса будут выполняться 34 рейса в день. Расписание движения автобусов большого класса можно уточнять у сотрудников касс.

– Ежедневно в среднем автобусы перевозят по маршруту более 1300 человек. Это значительный пассажиропоток, поэтому мы поручили перевозчикам закрепить за определенными рейсами между Рыбинском и Ярославлем автобусы большого класса, чтобы пассажиры могли знать время их отправления, – рассказал заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Андрей Сироткин.

Напомним, что всего на маршруте работает 15 машин из них 6 машин 55-местные автобусы «Golden Dragon» большого класса, которые отвечают современным требованиям безопасности, надёжности и комфорта. Ранее эти машины курсировали в «пиковые» часы.



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