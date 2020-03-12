Рыбинск присоединится к акции «Сделай флюшку»

12.03.2020, 11:02, Объявления

Теги: Акция, Здоровье, Здравоохранение

С января на территории Ярославской области сотрудники областной туберкулезной больницы запустили традиционный флешмоб «Сделай флюшку», направленный на профилактику серьёзных заболеваний легких.

В Рыбинске общегородская акция пройдет 22 марта на площади им. П.Ф. Дерунова.

Во время акции с 11:00 до 15:00 на площади, в районе флагштоков, будет установлен передвижной флюорограф, и все желающие старше 15 лет смогут бесплатно сделать флюорографию. На сцене будет организована концертная программа, предусмотрена продажа буфетной продукции.

Акция «Сделай флюшку» стала ежегодной и посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Цель акции – пройти флюорографию без обращения в поликлинику и при желании, сделать селфи и разместить снимок с хештегом #СДЕЛАЙФЛЮШКУ2020 на своей странице в социальной сети и напомнить своим подписчикам о необходимости своевременного прохождения обследования.

Флюорография – единственный скрининговый метод, который позволяет выявить туберкулез у взрослых. Ее необходимо делать ежегодно всем людям с 15-летнего возраста, напоминают в пресс-службе администрации города.