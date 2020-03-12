Рыбинск присоединится к акции «Сделай флюшку»
 

Рыбинск присоединится к акции «Сделай флюшку»

12.03.2020, 11:02, Объявления
Теги: , ,

С января на территории Ярославской области сотрудники областной туберкулезной больницы запустили традиционный флешмоб «Сделай флюшку», направленный на профилактику серьёзных заболеваний легких.

В Рыбинске общегородская акция пройдет 22 марта на площади им. П.Ф. Дерунова.

Во время акции с 11:00 до 15:00 на площади, в районе флагштоков, будет установлен передвижной флюорограф, и все желающие старше 15 лет смогут бесплатно сделать флюорографию. На сцене будет организована концертная программа, предусмотрена продажа буфетной продукции.

Акция «Сделай флюшку» стала ежегодной и посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Цель акции – пройти флюорографию без обращения в поликлинику и при желании, сделать селфи и разместить снимок с хештегом #СДЕЛАЙФЛЮШКУ2020 на своей странице в социальной сети и напомнить своим подписчикам о необходимости своевременного прохождения обследования.

Флюорография – единственный скрининговый метод, который позволяет выявить туберкулез у взрослых. Ее необходимо делать ежегодно всем людям с 15-летнего возраста, напоминают в пресс-службе администрации города.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Записывающее устройство для Полины, чтобы узнать, почему она падает в обмороки

22.01 / Состоялось совещание по противодействию распространению снюсов

17.01 / 15 рублей – против рака!

20.12 / Каскад Верхневолжских ГЭС отметил День энергетика

19.12 / Благотворительный концерт в поддержку Сергея Куликовского

27.10 / В Рыбинске пройдет акция «Сообщи, где торгуют смертью»

27.08 / «Волна здоровья» приплывет в Рыбинск 4 сентября

26.08 / Рыбинцев приглашают анонимно пройти тест на ВИЧ

05.08 / В Рыбинске пройдет акция по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию

24.05 / 28 и 29 мая в Рыбинске проведут вакцинацию животных от бешенства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика