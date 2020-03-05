Начались рейды по проверке безопасности строительных площадок

05.03.2020, 14:40, Новости

Теги: Благоустройство, Строительство

В Рыбинске специалисты отдела муниципального жилищного контроля проводят обследования территорий строительных площадок на предмет соблюдения мер безопасности для горожан.

Рейды по проверке проходят в первую очередь, в части наличия ограждения вокруг строящегося объекта.

На данный момент на территории Рыбинска находится порядка 80 строительных площадок на разных стадиях строительства. Специалистами проверено 24 объекта.

— На половине объектов выявлены нарушения. Есть незначительные, например, отсутствует информационная табличка об объекте строительства. Есть строительные площадки в безобразном состоянии и с вопиющими нарушениями. Наша задача — обязать застройщика выполнять все предписанные меры безопасности, — пояснил цель рейдов начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Фролов.

Такой строительной площадкой с нарушениями требований безопасности является участок на Волжской набережной между стадионом «Сатурн» и ДС «Полет». Сегодня территория под строительство не имеет сплошного ограждения, доступ посторонних лиц может осуществляться в любое время суток. На частичном заборе — рекламная информация и граффити, что также не допустимо.

— Эта территория попадает во внимание второй раз. В прошлом году после наших обращений в надзорный орган застройщик привел площадку в порядок. Тем не менее, на сегодняшний день территория вновь не соответствует установленным требованиям с точки зрения безопасности. В данном случае материалы о привлечении к административной ответственности вновь будут переданы в административно-технический надзор, — подчеркнул Александр Фролов.

Теперь застройщика ждет взыскание. Административным кодексом предусмотрена ответственность с наложением штрафа в размере от 500 до 2000 рублей на физических лиц, на юридических — от 10 000 до 50 000 рублей. В случае выявления повторных нарушений размер штрафа увеличивается двукратно.

Проверку всех строительных площадок на территории города специалисты ОМЖК завершат к концу марта, отметили в пресс-служба администрации города.