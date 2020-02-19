Записывающее устройство для Полины, чтобы узнать, почему она падает в обмороки

19.02.2020, 12:52, Помоги
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Полине 13. И она ведет дневник, описывает в нем свои сердечные дела…

Дела эти идут неважно. Настолько плохо, что больничные стены стали для девочки вторым домом. А в дневнике вместо слов о любви, чаще встречаются другие, — обморок, страх, темнота…

У Полины транзиторная АВ-блокада II степени (нарушение сократимости сердечной мышцы).

Для Полины это лишь непонятные фразы. Но она хорошо понимает, что из-за этих «сердечных» обмороков ее не пускают с подружками в торговые центры, ограничивают в любимых занятиях танцами.
Впервые Поля упала на детской площадке два года назад. Закончилось все сотрясением головного мозга. Была жаркая погода, и родители решили, что она перегрелась на солнце. Через месяц обморок повторился…

Все это время ярославские врачи пытались найти причину, но так ничего и не выявили. А после обследования в НИИ педиатрии им. Вельтищева – наконец разобрались с тем, что происходит . Чтобы исключить жизнеугрожающие нарушения работы сердца, необходимо понаблюдать за ним в момент обморока. Такое возможно только с помощью ЭКГ-регистратора REVEAL, который имплантируется под кожу на три года.

В семье Кувиновых растет еще один ребенок, с эпилепсией. Постоянная покупка противосудорожных препаратов съедает существенную часть семейного дохода. На имплантацию устройства REVEAL, несмотря на все попытки, семья денег не нашла. Давайте вместе поможем Полине. С нашей помощью врачи выяснят причину Полиных обмороков. И в скором времени в ее дневнике появятся слова, намного больше подходящие ее нежному возрасту: любовь, друзья, счастье…

— У Полины синкопальные состояния неуточненного генеза. Чтобы исключить их аритмогенный генез, необходимо вживить под кожу записывающее устройство REVEAL, — считает Ирина Миклашевич, заведующая детским кардиологическим отделением НИКИ Вельтищева. — Если причина в неправильной работе сердца, будем вырабатывать тактику лечения: либо это бета-блокаторы, либо установка кардиостимулятора, либо имплантация дефибриллятора.

Зайнаб Хизриева,
Координатор по региональным коммуникациям Благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце»

Кувинова Полина 13 лет, Ярославская обл., г. Рыбинск
Диагноз: Транзиторная атриовентрикулярная блокада II степени. Дисфункция синусового узла, синкопальные состояния неуточненной этиологии.
Требуется: 98 820 руб. на оперативное лечение по имплантации REVEAL во ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России



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Записывающее устройство для Полины, чтобы узнать, почему она падает в обмороки

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