Детский сад № 94: ремонт и новое строительство

19.02.2020, 10:02, Новости

Теги: Бюджет, Образование, Строительство

В одном из корпусов детского сада № 94 в Рыбинске, который находится на улице Куйбышева, продолжается капитальный ремонт. Подрядчик работает на объекте с осени 2019 года.

В настоящее время бригады выполняют внутреннюю отделку помещений. По завершении ремонта на территории дошкольного учреждения начнется строительство яслей.

Три года назад первый корпус детского сада № 94 был закрыт по причине аварийного состояния. В фундаменте и стенах здания, возраст которого без малого 50 лет, появились трещины. Выполнить масштабные работы стало возможным благодаря финансовой поддержке регионального бюджета.

Контроль над выполнением работ в детском саду № 94 осуществляется ежедневно. Раз в неделю на объекте проводится расширенное заседание рабочей группы под руководством заместителя главы по социальным вопросам Натальи Шульдиной.

— Смотрим, как ведется ремонт. Подрядчик пока укладывается в сроки. Основные работы по усилению фундамента и утеплению кровли были проведены с октября по декабрь. Сейчас остались только внутренние работы, — рассказала Наталья Шульдина.

Ремонт ведется параллельно во всех помещениях детского сада. Рабочие штукатурят стены, готовят их под покраску или укладку плитки. Для каждой группы определена цветовая гамма. В ближайшее время в здании начнется монтаж новой системы теплоснабжения.

— Поскольку здесь никогда никаких работ не производилось с отопительной системой, приняли решение о полном её обновлении. Завершается подготовка проектно-сметной документации. После согласования специалистами Рыбинской генерации сможем приступить к работам, — добавила Наталья Шульдина.

Также в детском саду будет смонтирована новая автоматическая пожарная сигнализация. Полностью капитальный ремонт здания подрядчик должен завершить к концу мая. Сразу же после этого на территории 94-го садика начнется строительство нового корпуса яслей в рамках национального проекта «Демография», отметили в пресс-службе администрации города.