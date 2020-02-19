Детский сад № 94: ремонт и новое строительство

19.02.2020, 10:02, Новости
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В одном из корпусов детского сада № 94 в Рыбинске, который находится на улице Куйбышева, продолжается капитальный ремонт. Подрядчик работает на объекте с осени 2019 года.

В настоящее время бригады выполняют внутреннюю отделку помещений. По завершении ремонта на территории дошкольного учреждения начнется строительство яслей.

Три года назад первый корпус детского сада № 94 был закрыт по причине аварийного состояния. В фундаменте и стенах здания, возраст которого без малого 50 лет, появились трещины. Выполнить масштабные работы стало возможным благодаря финансовой поддержке регионального бюджета.

Контроль над выполнением работ в детском саду № 94 осуществляется ежедневно. Раз в неделю на объекте проводится расширенное заседание рабочей группы под руководством заместителя главы по социальным вопросам Натальи Шульдиной.

— Смотрим, как ведется ремонт. Подрядчик пока укладывается в сроки. Основные работы по усилению фундамента и утеплению кровли были проведены с октября по декабрь. Сейчас остались только внутренние работы, — рассказала Наталья Шульдина.

В одном из корпусов детского сада № 94 в Рыбинске, который находится на улице Куйбышева, продолжается капитальный ремонтРемонт ведется параллельно во всех помещениях детского сада. Рабочие штукатурят стены, готовят их под покраску или укладку плитки. Для каждой группы определена цветовая гамма. В ближайшее время в здании начнется монтаж новой системы теплоснабжения.

— Поскольку здесь никогда никаких работ не производилось с отопительной системой, приняли решение о полном её обновлении. Завершается подготовка проектно-сметной документации. После согласования специалистами Рыбинской генерации сможем приступить к работам, — добавила Наталья Шульдина.

Также в детском саду будет смонтирована новая автоматическая пожарная сигнализация. Полностью капитальный ремонт здания подрядчик должен завершить к концу мая. Сразу же после этого на территории 94-го садика начнется строительство нового корпуса яслей в рамках национального проекта «Демография», отметили в пресс-службе администрации города.



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Детский сад № 94: ремонт и новое строительство

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